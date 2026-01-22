Sve oči na Bruxellesu: Europska petorka večeras odlučuje kako se postaviti prema Trumpu

Čelnici država članica Europske unije okupit će se u četvrtak navečer u Bruxellesu na izvanrednom samitu koji je sazvan protekli vikend, nakon američkih prijetnji da će zauzeti Grenland i uvesti carine europskim zemljama koje se tome protive, a koje je u međuvremenu predsjednik Donald Trump povukao.

Pratite tijek događaja:

Pet EU čelnika odlučuje kako se nositi s Trumpom

17.55 - Samit čelnica EU u Bruxellesu zacrtat će novi smjer za transatlantske odnose.

Trojica dužnosnika i diplomata, koji su željeli ostati anonimni, izjavili su za POLITICO da radna večera ostaje ključna za raspravu o nizu pitanja koja utječu na odnose sa SAD-om, uključujući novi washingtonski pritisak za pregovore između Rusije i Ukrajine, kao i stvaranje Mirovnog odbora za Gazu.

Predsjednik Europskog vijeća António Costa, koji predsjedava sastankom, morat će se suočiti s različitim taborima kada je u pitanju način suočavanja s Trumpom.

POLITICO je izdvojio pet ključnih figura koje treba posebno pratiti tijekom sastanka.

Vatreni francuski predsjednik Emmanuel Macron

Francuski predsjednik Emmanuel Macron niknuo je na čelu male, ali rastuće skupine zemalja koje se žele suprotstaviti Trumpu. U Davosu u utorak, francuski centrist nazvao je pritisak na Grenland "imperijalizmom ili novim kolonijalizmom" i oplakivao Trumpovu "beskorisnu agresivnost".

Francuska se dosljedno zalagala za to da Europa bude manje ovisna o SAD-u, a njezina industrija naoružanja mogla bi imati koristi od poziva saveznicima da kupuju više oružja proizvedenog na kontinentu.

Foto: Lafargue Raphael/abaca/shutterstock Editorial/profimedia

Nevoljni podupiratelj: njemački kancelar Friedrich Merz

Iako je krhka berlinska vladajuća koalicija isprva slala pomiješane poruke o svojim namjerama, čini se da Merz prihvaća Macronovu strategiju.

S čvrstim fokusom na ekonomiju, Merz učinkovito govori u ime zemalja koje radije ne bi bile uvučene u nove svađe s Trumpom, ali počinju osjećati da možda nema druge opcije. Javno je rekao da „želimo izbjeći bilo kakvu eskalaciju u ovom sporu, ako je ikako moguće“, ali je obećao da ćemo "naravno zaštititi naše europske interese, kao i naše njemačke nacionalne interese“.

Lakmus test: talijanska premijerka Giorgia Meloni

Sve su oči uprte u Meloni, koja je izgradila poseban odnos s Trumpom, a istovremeno je igrala ključnu ulogu u razvoju vanjske politike EU kao dio elitne skupine velikih gospodarstava. Kada udruži snage s onima koji žele biti asertivniji, to je značajan znak da je Trump vjerojatno otišao predaleko.

Meloni je telefonski razgovarala s Trumpom za vikend. "Naš cilj nije svađati se s Amerikancima“, rekao je njezin ministar vanjskih poslova Antonio Tajani za POLITICO nakon poziva, tvrdeći da se može pronaći rješenje u kojem svi dobivaju.

Iako Meloni često nerado žrtvuje svoj komunikacijski kanal s Bijelom kućom, očekuje se da će na kraju stati na stranu svojih europskih sunarodnjaka.

Neodlučni: Poljski premijer Donald Tusk

Dugogodišnji proeuropski političar, Tusk se ipak suočava s teškim trenutkom - snalaženjem u javnom mnijenju i predsjedniku Varšavi koji je naklonjen Trumpu.

Poljska, zajedno s baltičkim zemljama, graniči s Rusijom i ovisi o Washingtonu kako bi nastavila svoju vojnu ulogu u regiji.

Simpatizer: češki premijer Andrej Babiš

Samit je drugi sastanak u Bruxellesu za milijardera i poslovnog čovjeka Babiša otkako se vratio na dužnost. Mogao bi biti ključan za demonstraciju jedinstva. Do sada se šalio da je kupio globus „kako bi vidio gdje je Grenland“ i rekao da su Trumpovi strahovi od Rusije i Kine legitimni, ali je pozvao na miroljubiv sporazum kako bi se očuvao NATO.

Još jedan čelnik kojeg treba pratiti je slovački Robert Fico. Često je kritizirao EU i protivio se naporima za diverzifikaciju od Rusije, ali u konačnici se obično slaže s Trumpom u važnim odlukama.

Jedan političar na kojeg se prisutni mogu osloniti da će se suprotstaviti gotovo svemu oko čega bi se drugi mogli složiti jest mađarski premijer Viktor Orbán - dugogodišnji Trumpov obožavatelj. Diplomati kažu da je Budimpešta zabrinuta zbog sve nepredvidljivijeg Washingtona, ali, prema riječima jednog izaslanika, Orbán "ne želi talasati" s obzirom na to da i sam ima ključni izborni test u travnju.

Kako će Europa odgovoriti Trumpu?

17.45 - U Bruxellesu sve prati RTL-ova reporterka Ana Mlinarić koja je objasnila u kojem bi smjeru mogao ići odgovor Europe nakon žestokih prijeti, među kojima je i ona o preuzimanju otoka ipak povučena.

"Zbog Trumpovog koraka nazad Bruxelles je odahnuo. Lider dolaze s manjim pritiskom na ovaj sastanak. Sve je zanimalo hoće li danas Europa povući najsnažniju mjeru, trgovinsku bazuku i tako udariti na do jučer najbližeg suradnika. Europski lideri dolaze rasterećeni jer takvu odluku ne moraju donijeti. No, nitko ovdje više ne zatvara oči pred time da su odnosi s Amerikom u godinu dana mandata Trumpa potpuno drukčiji. U kojem smjeru će ići Bruxelles, najbolje će se vidjeti po jednoj stvari", ističe reporterka.

EU čelnici se sastaju u Bruxellesu

17.40 - Čelnici Europske unije okupljaju se u četvrtak na hitnim razgovorima kako bi odredili novi smjer u transatlantskim odnosima nakon burnih tjedana i prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.

Uoči samita, Trump je ipak odustao od inzistiranja na "pripajanju" Grenlanda, poluautonomnog teritorija Danske, kao i uvođenja carina osam europskih zemalja koje su osudile njegove ranije pretenzije.

No, prema pisanju AP-ja, ništa ne ukazuje na to da nepredvidivi američki čelnik neće opet promijeniti mišljenje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je danas preživjela još jedno glasanje o povjerenju u EU parlamentu, ovoga je tjedna izrazila sumnju u njegovu pouzdanost nakon što se činio spremnim odustati od trgovinskog sporazuma između SAD-a i EU sklopljenog u srpnju.

Za sada nisu poznati detalji "okvirnog sporazuma" koji je doveo do Trumpovog povlačenja po pitanju Grenlanda, no sumnje u njega i dalje postoje. Danska premijerka Mette Frederiksen inzistira na tome da njezina zemlja neće pregovarati o odricanju od svog suvereniteta.

Očekuje se da će se europski čelnici također dogovoriti o zajedničkom pristupu Trumpovom predloženom "Odboru za mir", koji je u početku bio zamišljen kao mala skupina svjetskih čelnika koji nadgledaju primirje u Gazi, ali je prerastao u nešto daleko ambicioznije.

