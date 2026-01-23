Započeli pregovori SAD-a, Rusije i Ukrajine: Zelenski otkrio ključnu točku pregovora

Rusija, Ukrajina i sad sastali su se u Abu Dhabiju na povijesnom sastanku gdje se održavaju trilateralni razgovori od početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022.

Sastanku u Abu Dhabiju prethodila je grozničava diplomatska aktivnost. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u četvrtak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. Istovremeno, Trumpovi ključni izaslanici, njegov zet Jared Kushner i specijalni predstavnik Steve Witkoff, otputovali su u Moskvu na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Ruska strana pregovore u Moskvi opisala je kao 'konstruktivne i vrlo iskrene', dok detalje razgovora nisu objavili.

Pratite razvoj događaja:

Kremlj naglasio važan uvjet

10.55 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na današnjem je redovitom brifingu za novinare pojasnio da bi se pregovori mogli nastaviti i sutra "ako to bude potrebno". Također osvrnuo na izaslanstvo koje će predstavljati Moskvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima:

"Sve će to biti vojni časnici, predstavnici Ministarstva obrane. Još ih nećemo imenovati. Svi su vojna lica. Ovo je radna skupina za sigurnosna pitanja, ovo će biti prvi pregovori. Već znate da su sinoć primili upute od šefa države i tek jutros otputovali tamo".

Što se tiče pregovaračke pozicije Kremlja, Peskov je ponovio da je "dobro poznat stav Moskve" taj da ukrajinska vojska "treba napustiti teritorij Donbasa".

"To je vrlo važan uvjet", dodao je.

Razgovori započeli

10.45- Mirovni pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a u Abu Dhabiju već su započeli, a još uvijek nije poznato nalaze li se Ukrajinci i Rusi u istoj prostoriji, piše Sky News.

Iz Kremlja su kazali da će tijekom razgovora uzeti u obzir jučerašnje susrete Vladimira Putina s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

Kijev je priopćio da šalje svog glavnog pregovarača Rustema Umerova i šefa Zelenskijevog ureda Kirila Budanova. Moskva je pak objavila da će tim vodećih dužnosnika ministarstva obrane predvoditi admiral Igor Kostjukov.

Zelenski: 'Pitanje Donbasa je ključno'

10.30 - Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako će fokus današnjih trilateralnih pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima biti status istočne ukrajinske regije Donbas.

"Pitanje Donbasa je ključno. O njemu će se raspravljati, kao i o modalitetima, odnosno o tome kako tri strane vide rješenje tog pitanja", poručio je novinarima u glasovnoj poruci, piše BBC.

Govoreći o pregovorima u Abu Dhabiju, na koje šalje ukrajinsko izaslanstvo, istaknuo je: "To je korak naprijed — nadajmo se prema okončanju rata — ali različiti su ishodi mogući."

Ukrajinski predsjednik također je potvrdio da je o Donbasu jučer u Davosu razgovarao i s predsjednikom Donaldom Trumpom.

Prema njegovim riječima, dvojica predsjednika su "finalizirali sigurnosna jamstva" za Ukrajinu te razgovarali o isporuci dodatnih protuzračnih raketa, neophodnih Ukrajini za presretanje ruskih balističkih projektila.

"Nadam se pozitivnom ishodu", dodao je Zelenski.

