Odzvonilo bahatim vozačima u hrvatskom gradu: Otkrivamo što im spremaju

Cijeli grad prođu pod rotacijom, a onda s hitnim pacijentom zastanu na samom ulazu KBC-a Split.

Vozač hitne pomoći, Josip Matas, pojašnjava nam kako to izgleda: "Ljudi parkiraju i jednostavno se ne može izaći na intervenciju". Nastavlja: ni hitni pacijenti se ne mogu dovesti u bolnicu.

Godinama Uprava KBC-a Split apelira na građane da ne parkiraju nepropisno, ali priča se i dalje ponavlja. Vozila završavaju na zelenim površinama, vatrogasnim prilazima i pješačkim zonama.

Duje iz Splita također svjedoči o kaosu koji nastaje: "Ljudima bude teško, pogotovo invalidima i starijim osobama, stalno silaziti na kolnik da ih udari auto... to sigurno nije ugodno."

Kate dodatno pojašnjava koliki je problem: "Problem je na invalidskim mjestima – i ja imam karticu, ali često budu ljudi bez kartice. Pauk rijetko dolazi jer je teško doći..."

Rampa i stupići

Stupići su već postavljeni na mjesta gdje je parking i dosad bio zabranjen. Na samom ulazu sada je i rampa, koja će od idućeg mjeseca biti u funkciji – prolaz će imati samo hitna i ostale žurne službe te građani koji dovezu bližnje na pregled, ali bez zadržavanja.

Glasnogovornica KBC-a Split, Kristina Bitanga, pojašnjava što je bila prijelomna točka da se odluče na taj potez: "Nedavno smo imali jedan požar u glavnoj zgradi stacionara, vatrogasci nisu mogli pristupiti zbog niza nepropisno parkiranih automobila i zbog protočnosti ceste koju moramo ostaviti slobodno za vozila hitne pomoći."

Unatoč tome što u krugu 300 metara oko bolnice ima otprilike 1400 parkirnih mjesta, i dalje vlada prometni kaos.

Kristina Bitanga najavljuje idući korak:

"Uvođenje naplate parkinga zato što sugrađani zlorabe bolnički parking. Ostavljaju svoje automobile i obavljaju uokolo privatne poslove, ostave i ljeti automobil pa odu na otok. Automobil stoji parkiran i dva-tri mjeseca."

Sjeverni parking ostaje otvoren za sve, a uskoro bi i najavljena izgradnja garaže na Blatinama mogla rasteretiti bolnicu. Iz KBC-a poručuju – red koji sada uvode dugoročno će koristiti svima.