Stručnjaci otkrili što misle o zabrani Thompsonove pjesme: 'Evo tko je na kraju gubitnik'

Pjesme Marka Perkovića Thompsona ne smiju se puštati do kraja Europskog prvenstva u rukometu. Hrvatska javnost je podijeljena, a Deutsche Welle (DW) je o toj temi porazgovarao sa stručnjacima i mladima u Hrvatskoj.

"U Hrvatskoj se to tendenciozno prikazuje kao zabrana, ali ne radi se o zabrani. Rukometno prvenstvo je privatan događaj u javnom prostoru na kojem organizator ima pravo određivati pravila", rekao je za DW Viktor Gotovac, politički komentator s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

I dodao: "Mislim da to neki prikazuju kao zabranu kako bi se ne samo pjevač, već i cijela država prikazali žrtvom nečijeg hira".

'Ne odražava vrijednosti prvenstva'

Neslužbena himna hrvatske rukometne reprezentacije, pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", puštena je na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj iako nije bila na službenom popisu pjesama. Europska rukometna federacija (EHF) je nakon toga zabranila izvođenje Thompsonovih pjesama do kraja prvenstva.

U obrazloženju EHF-a stoji da pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" ne odražava vrijednosti prvenstva te da poduzimaju mjere da više nema ovakvih incidenata, prenosi švedski Sportbladet. Hrvatski rukometni savez priopćio je da nije informiran o tome tko je sastavljao popis pjesama, ali da je za glazbeni program bila zadužena kompanija angažirana od strane EHF-a.

Neki hrvatski političari protiv zabrane

Javnost je podijeljena i u komentarima na društvenim mrežama se vode diskusije o tome gdje prestaju sloboda govora i umjetnički izričaj, a gdje se prelazi u neprimjereni sadržaj za ovakav događaj. Političari iz državnog vrha su vrlo jasno izrazili svoje stavove.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da će još glasnije pjevati Thompsonove pjesme. Izjasnio se i ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekavši da se radi o predivnoj domoljubnoj pjesmi. Primijetio je da do sada nije bilo nikakvih problema s istom. Premijer Andrej Plenković rekao je da je protiv svih zabrana i da u "Ako ne znaš šta je bilo" nema ništa sporno.

Analitičari podijeljeni

"Ovo je sramota političkog vrha, moglo bi se reći da su kukavički oportunisti. Pridonose stvaranju osjećaja žrtve kod dijela hrvatskog naroda koji voli glazbu MPT-a i ne žele se suočiti s činjenicom da vrlo očito postoje validni razlozi za odluku EHF-a", kaže Gotovac.

S druge strane, komunikolog i politički komentator Ivica Granić rekao je za DW da se radi o pretjeranom oprezu i političkoj korektnosti. "Dotična pjesma slavi hrvatske gradove-heroje iz rata 1991.-95. i budi snažan osjećaj identiteta i ponosa. Tekst ne poziva na nasilje, već podsjeća na povijest i žrtvu. Očito je da je u današnjoj Europi automatski svaka referenca na domoljublje i suverenitet potencijalno 'kontroverzna'. Radi se o strahu od bilo kakvog nacionalnog identiteta", rekao je Granić koji odluku smatra nepotrebnom.

Dio javnosti, pa i Gotovac smatraju kako nije problem samo u pjesmi, već u pjevaču. "Nisu bitne pjesme, i to što nekolicina je ili nije ovakva ili onakva, ključan je izvođač. U životu ste revizionist ili niste. Ili ste antifašist ili niste. Ili relativizirate povijesna zla ili ih prihvaćate, da ne kažem i opravdavate", zaključuje Gotovac.

Granić također uočava da je polazna točka za zabranu - Thompson. Kaže kako ga novinari automatski povezuju s kontroverzom, a EHF je tako djelovao kako bi ugasio potencijalno veću aferu. "Ovakve odluke hrane polarizaciju, daju municiju ekstremima s obje strane i pretvaraju rukomet u bojno polje identiteta. Na kraju je gubitnik - rukomet“, zaključuje Granić.

Bi li i mladi zapjevali s tribina?

DW je pitao mlade za mišljenje. Oni koji podržavaju zabranu smatraju da spomenuta pjesma ima "kontroverznu političku konotaciju." Najčešći argument onih koji su protiv zabrane je da vide kontroverzu u nekim Thompsonovim pjesmama, ali ne vide ništa sporno u dotičnoj pjesmi.

"Da sam bio na tribinama vjerojatno bih i ja zapjevao. Zabrana svakako treba postojati ako pjesma potiče na mržnju, ali to za ovu nije slučaj", smatra inženjer Marko (26) iz okolice Splita.

S tribina bi ponosno zapjevala i studentica medicine Klara (22) iz Zagreba koja se protivi zabrani. "Pjesma ne vrijeđa, daje snagu, simbolizira zajedništvo. Kada bi EHF rekao što im je točno smetalo, zabrana bi pala u vodu. Navijačima je sada još slađe pjevati tu pjesmu kao simbol otpora", kaže ona. S tim se slaže i studentica komunikologije Leonarda (20) koja spomenutu pjesmu smatra isključivo motivirajućom i domoljubnom te primjećuje naglašavanje neutralnosti naspram slavljenja hrvatskog identiteta i kulture.

Po pitanju hrvatskog identiteta i što bi on trebao biti, čvrsto mišljenje ima studentica politologije Magdalena (21), koja smatra da se ovom pjesmom šalje poruka da su povijest i rat njegov glavni dio. "Po meni, to ne bi trebalo biti tako. Naravno da treba znati šta je bilo, ali isto tako treba znati i razlikovati što je umjetnost, a što je politički komentar", kaže ona.

Studentica fonetike Barbara (21) pak smatra da je himna rukometaša mogla biti neka pjesma koja "nema nacionalističke implikacije". Bivši sportaš i student strojarstva Borna (26) dijeli mišljenje da bi neka druga pjesma bila bolji odabir. "Bilo je nekih prikladnijih pjesama, kako od istog izvođača, tako i od drugih glazbenika. Kompromis bi bila "Lijepa li si" koja ima širi i neutralniji kontekst. Sport bi trebao spajati, a ne dodatno dijeliti, stoga bi poruke s tribina trebale biti u tom duhu, slažem se sa zabranom", zaključuje on.

