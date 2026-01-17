Thompsonova supruga poslala poruku koja je odjeknula među pratiteljima: Nižu se komentari

Supruga Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, oglasila se na svom Facebook profilu podijelivši zanimljivo objavu koja govori o važnosti čuvanja pojedinih ljudi u svom životu.

"Nemoj prokockati dobre ljude! Nikada! Zbog nekih koji su tu samo u prolazu. I nemaju nikakve ozbiljne namjere. Tek da se malo zabave. Dobiju još koji trofej. I osjećaj koji će brzo proći. Jednom ćeš možda shvatiti da si izgubio priliku tako veliku dok si gledao u mamac koji se samo igrao s tobom. Ono što vidiš na nekome – proći će. Brzo lice izgubi sjaj. I ostanu bore. Ali ona unutarnja ljepota, živi i kada sve nestane.

Nemoj prokockati dobre ljude! Ne vrijedi ti kasnije govoriti što je moglo biti. Na nekim putevima jednostavno povratka nema. Izgubio si svoju šansu. Čuvaj ljude koji su tu! Čuvaj onako kako oni čuvaju tebe. S mnogo iskrenosti. I brige. Ljude koji ne kalkuliraju to što su u tvom životu. Gledajući gdje se daje više. Kušnja je to. Koja dolazi i prolazi. Ali zapamti jednu stvar. Nikada, ama baš nikada se ne igraj tuđim srcem! Da jednom i tvoje tako ne postane nečija žrtva", stoji u objavi uz koju je Sandra dodala: "Nemoj prokockati dobre ljude!"

'Božja ruka neke otjera od nas'

Očekivano, ove snažne riječi odjeknule su među njezinim pratiteljima, a objava je u svega nekoliko sati prikupila mnoštvo lajkova, ali komentara oduševljenih obožavatelja.

"Čuvam te. Bogu hvala na daru prijateljstva", napisala joj je u komentarima jedna pratiteljica na što je Sandra uzvratila: "Vjerujem da Božja ruka neke ljude dovede k nama, a neke otjera od nas".

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Godinama se držala podalje od medija

Podsjećamo, iako Marko Perković Thompson već desetljećima puni dvorane i podiže publiku na noge, njegov privatni život dugo je bio čuvan od javnosti. Sa suprugom Sandrom u braku je više od dva desetljeća te su zajedno dobili i petero djece, a njihova veza godinama je čuvana daleko od kamera i estradnog svijeta.

