Zagrmio u Saboru nakon zabrane Thompsonove pjesme: 'Ne žele dobro Hrvatskoj, ovo im je cilj'

Saborski zastupnik Ivica Kukavica (DP) sramotnom je u utorak nazvao "zabranu" pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu (ERP) i dodao kako to pokazuje da "postoje ljudi, čiji je jedini cilj našteti Hrvatskoj i pokazati je kao fašističku državu".

"Događaj na ERP u Stockholmu je pokazao da je snijeg pao da zvijeri otkriju tragove", rekao je Kukavica u slobodnom govoru i dodao da danas u Europi i u raznim institucijama "postoje pojedinci, nekakav civilni sektor, ljudi koji ne žele dobro Hrvatskoj".

"Došli smo u situaciju da je problem i crna boja, slova...sve je problem", ocijenio je te dodao da "ako dopustimo da se propituje branitelj, pjevač Marko Perković Thompson, kojemu je sporna pjesma 'Ako ne znaš što je bilo', imamo gadan problem". Poručio je i da zadaća svih treba biti poštivati Ustav i temeljne vrijednosti na kojima je Hrvatska nastala. "Mi nismo osvajači, mi smo kroz Domovinski rat izvojevali ono što od kralja Tomislava nitko nije uspio", rekao je Kukavica.

Biloglav: Maslenica je bila prekretnica u Domovinskom ratu

Damir Biloglav (DOMiNO) podsjetio je na 33. obljetnicu VRO Maslenica, istaknuvši da je to značilo prekretnicu u Domovinskom ratu. "Bila je to prva velika ofenzivna akcija Hrvatske vojske u kojoj su sudjelovali svi njeni rodovi i od koje HV bilježi samo pobjede sve do veličanstvene završne operacije Oluje", kazao je.

Podsjetio je da je Maslenica počela 22. siječnja 1993., da su u tri dana postignuti svi ciljevi, da je bilo 19 poginulih. No, nakon prvih vojnih uspjeha, uslijedila je reakcija neprijatelja, počeli su uzvratni napadi, pa smo do kraja ožujka imali 127 poginulih branitelja, kazao je i naglasio da su, unatoč svemu, linije ostale stabilne.

Istaknuo je i kako je teško dočarati uvjete u kojima je do te operacije živio Zadar koji je bio bez struje, vode, a građani u skloništima. "Nakon kratkog primirja, ujutro ispratite dijete u školu, a onda počnu padati granate, ne znate gdje vam je dijete, je li živo", podsjetio je.

Marković i Bulj upozorili na problem sa zbrinjavanjem otpada

Ivana Marković (SDP) i Miro Bulj (Most) upozorili su da Splitsko-dalmatinska županija ima problem sa zbrinjavanjem otpada. Dalmacija postaje Napulj zbog nerada, nemara i lažiranja po pitanju Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, koji će ugroziti pitke vode, rekao je Bulj i prognozirao da Lećevica neće biti gotova ni 2028.

Ivana Marković (SDP) upozorava da je stopa odvojenog prikupljanja otpada u toj županiji svega 20, 4 posto, dok je državni prosjek 33 posto, a nacionalni cilj je da se najmanje 40 posto otpada reciklira.

U Splitsko- dalmatinskoj županiji postoji ozbiljan i sustavan problem negospodarenja otpadom, a Lećevica je najbolji primjer za to, rekla je Marković navodeći kako u županiji ima i dobrih primjera. U Supetru je, kaže, stopa razdvajanja otpada oko 48 posto, na Šolti 40, a na Hvaru 44 posto.

