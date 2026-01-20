Thompsonov odgovor na zabranu EHF-a: Pjevač objavio moćnu snimku i poslao jasnu poruku

Marko Perković Thompson (59), jedan od najpopularnijih i ujedno najkontroverznijih hrvatskih glazbenika, ponovno je uzburkao javnost. U jeku Europskog rukometnog prvenstva, nakon što je Europska rukometna federacija (EHF) zabranila izvođenje njegove pjesme, pjevač se oglasio na svom Instagram profilu.

Objavio je video koji se munjevito proširio društvenim mrežama, a koji mnogi tumače kao njegov elegantan, ali odlučan odgovor organizatorima prvenstva, izazvavši pritom lavinu komentara podrške svojih obožavatelja.

Thompson je podijelio kratku, ali dojmljivu snimku nastalu u prepunoj sportskoj dvorani, gdje tisuće hrvatskih navijača zdušno pjevaju upravo pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo". Video prikazuje euforičnu atmosferu zajedništva dok rukometaši na terenu pozdravljaju publiku nakon pobjede. Simbolika je time postala još jača, jer je pjevač uz video dodao i opis koji je identičan stihovima i nazivu pjesme: "Ako ne znaš šta je bilo".

EHF zabranila pjesmu

Ova rečenica nije slučajno odabrana, jer je "Ako ne znaš šta je bilo" naziv pjesme s njegovog posljednjeg albuma Hodočasnik, koju je EHF ranije ovog mjeseca zabranio. Zabrana je uslijedila nakon što su sami hrvatski rukometaši izrazili želju da se pjesma pusti u dvorani nakon pobjede protiv Gruzije. EHF je svoju odluku obrazložio tvrdnjom da se pjesma "ne uklapa u vrijednosti koje turnir promiče".

Thompsonova objava stoga se percipira kao izravan i prkosan odgovor na tu odluku. Pjevač, koji se ranije na Facebooku oglasio porukom "Naprijed Hrvatska!", ovim videom poručuje da se duh njegovih pjesama ne može administrativno zabraniti tamo gdje je najvažnije: u srcima navijača.

Podrška u jeku nevjerojatnog uspjeha

Reakcija publike na Instagramu bila je trenutačna i nedvosmislena. U samo nekoliko sati objava je prikupila desetke tisuća reakcija, a prostor za komentare ispunjen je porukama podrške.

"Vi ste zakon", "Ponos" i stihovi "Za sve što kažu lažno mi ćemo pjesmom snažno" dominiraju među komentarima, potvrđujući duboku povezanost koju obožavatelji osjećaju s Thompsonovom glazbom, čije su teme često usredotočene na domoljublje, vjeru i obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Rene Bitorajac kod Mojmire najavio 'Svadbu': 'Uvijek bude uvrijeđenih, ali zaboli me'