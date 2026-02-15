Zlato pripalo Švedskoj, hrvatski predstavnik bez finiša
Mladi Legović, još uvijek junior, nakon trećeg pucanja je morao prekinuti utrku jer su ga najbolji prestigli za jedan krug, što prema pravilima značilo i kraj utrke
Švedski biatlonac Martin Ponsiluoma pobijedio je u olimpijskoj dohvatnoj utrci na 12.5 km u Anterselvi, dok hrvatski biatlonac Matija Legović nije završio utrku.
U vrlo uzbudljivoj utrci Martin Ponsiluoma je pogodio posljednjih pet metaka i sa samo jednim promašajem od 20 hitaca došao do najvećeg uspjeha u karijeri i prve medalje za švedski biatlon na ovim Igrama.
Startni redoslijed u potjeri određen je završnim vremenima sprinta, dajući Quentinu Fillonu Mailletu iz Francuske priliku da krene prvi, a Vetle Sjaastad Christiansen iz Norveške slijedio ga je 13.7 sekundi kasnije.
Malo tko je davao Ponsiluomi šanse za zlato jer je krenuo u ovu utrku na sedmom mjestu, no Šveđanin je odradio izvrsnu utrku i zasluženo došao do zlata..
Norvežanin Sturla Holm Laegreid osvojio je, nakon dvije bronce, srebrnu medalju sa zaostatkom od 20,6 sekundi i 2 promašaja iza Šveđanina, dok je Francuz Emilien Jacquelin osigurao broncu unatoč dva promašaja u završnici, a ukupno tri.
Mailletu je bio sedmi, a Christiansen peti.
