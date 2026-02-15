FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIZIK? /

Nottingham Forest ima novog trenera: 'Tvorac' je najgore momčadi u povijesti lige

Nottingham Forest ima novog trenera: 'Tvorac' je najgore momčadi u povijesti lige
×
Foto: Martin Rickett, Pa Images/alamy/profimedia

Pereira je ove sezone već vodio Wolverhampton. U 10 utakmica Premier lige imao je osam poraza i dva remija

15.2.2026.
14:00
Hina
Martin Rickett, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Engleski klub Nottingham Forest objavio je u nedjelju da je Portugalac 57-godišnji Vitor Pereira njegov novi trener. 

Pereira je potpisao ugovor na 18 mjeseci i na klupi je zamijenio Seana Dychea koji je dobio otkaz u četvrtak nakon manje od tri mjeseca obnašanja trenerske dužnosti. On je također četvrti trener Foresta ove sezone nakon Nuna Espirita Santa, Angea Postecogloua i Dychea.

Nottingham Forest je  četvrtak digao neriješeno 0-0 s Wolverhamptonom i sada je 17. na ljestvici s tri boda od zone ispadanja. Portugalac preuzima klub uoči play-offa Europa lige i prve utakmice u Istanbulu protiv Fenerbahčea u četvrtak.  

Pereira je od prosinca 2024. godine vodio Wolverhampton do opstanka u PremierLeague, ali je poslije loših rezultata otpušten u studenom prošle godine. Osim u Wolverhamptonu radio je u brojnim klubovima među kojima su Porto, Fenerbahče, Corinthins i Flamengu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'

Vitor PereiraNottingham ForrestPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx