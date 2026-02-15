Nottingham Forest ima novog trenera: 'Tvorac' je najgore momčadi u povijesti lige

Engleski klub Nottingham Forest objavio je u nedjelju da je Portugalac 57-godišnji Vitor Pereira njegov novi trener.

Pereira je potpisao ugovor na 18 mjeseci i na klupi je zamijenio Seana Dychea koji je dobio otkaz u četvrtak nakon manje od tri mjeseca obnašanja trenerske dužnosti. On je također četvrti trener Foresta ove sezone nakon Nuna Espirita Santa, Angea Postecogloua i Dychea.

Nottingham Forest je četvrtak digao neriješeno 0-0 s Wolverhamptonom i sada je 17. na ljestvici s tri boda od zone ispadanja. Portugalac preuzima klub uoči play-offa Europa lige i prve utakmice u Istanbulu protiv Fenerbahčea u četvrtak.

Pereira je od prosinca 2024. godine vodio Wolverhampton do opstanka u PremierLeague, ali je poslije loših rezultata otpušten u studenom prošle godine. Osim u Wolverhamptonu radio je u brojnim klubovima među kojima su Porto, Fenerbahče, Corinthins i Flamengu.

