Udar na iznajmljivače: Paušal na jugu veći za 300 posto! Hoće li poskupjeti smještaj?

Ako u Makarskoj iznajmljujete apartmane, ove godine porez ćete platiti tri puta više nego lani.

Prošle godine minimalnih sto, a od ove 300 eura. Visina je to paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivače privatnog smještaja u takozvanoj penalizacijskoj zoni.

Gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović (SDP), kaže da tako štite prave privatne iznajmljivače. "A špekulativni kapital koji kupuje apartmane u stambenim zgradama, gdje bi se trebalo stanovati, njih oporezujemo sa tristo eura."

Edi iz Makarske kritizirao je taj potez: "Ajmo plaćat, i što će se dobiti zauzvrat? Mislim da je ipak malo... da ne kažem kako. Ali tristo posto, zbilja mislim da nema smisla, i ovako nam je (sezona op.a.) kratka, nećemo je produžiti."

Katarina iz Makarske, pak, kaže da je puno ljudi na crnom tržištu:

"Ono izdaju apartmane na crno, a mi koji smo čisti i sve, na kraju zbog svega toga plaćamo cijenu."

Sreten iz Zaostroga kaže da ne zna "di je tu zdrava pamet":

"Ovamo se stimulira da cijene u ugostiteljstvu, restoranima, da budemo konkurentni, da bude jeftinije, a vamo se komunalije i ove druge režije dižu."

Utjecaj na cijene u sezoni?

Barbara Marković, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja, na pitanje hoće li ekstremno povećanje cijena paušala utjecati na cijene u sezoni kaže da znaju da je Makarska od početka povisila paušal i da na to ne gledaju blagonaklono.

"Naravno da to može utjecati na cijene. Makarska ima jako veliku sivu zonu, veliki broj apartmanskih naselja i vidimo da se tu ide na regulaciju, ali mora se uzeti u obzir i samu destinaciju – dužinu trajanja sezone i vrstu objekta i tako formulirati paušalni porez", rekla je.

Za druge destinacije kaže da su paušal uglavnom digle lani.

Osvrnula se i na očekivanja za sezonu ispred nas.

"Svaka sezona ima svoj izazov, turizam je osjetljiv na globalne promjene, cijene se formiraju krajem jedne sezone za iduću, ne bi trebalo biti značajnih promjena, smještaja je dovoljno. Ako idemo na povećanje cijena, konkurencija je već među nama i drugim destinacijama, a ako nema, konkurencija je među samim nama i dodatnim sadržajem i uslugama", rekla je.

Na pitanje kako ide booking, odgovorila je: "Mi smo stabilna turistička destinacija, ali možda na zlu glasu po cijenama drugih usluga i stranci prate cijene, ali vjerujem da ćemo ipak stabilizirati cijene ove godine da možemo odraditi dobru sezonu."

Potvrđuje da su neki odustajali od iznajmljivanja zbog dizanja paušala, ali za manje smještajne jedinice i tamo gdje je kratka sezona.

Najavila je i 21. veljače konferenciju na kojoj će svima koji se bave ovim poslom pokušati odgovoriti na sve nedoumica oko novosti kojih je ove godine puno za iznajmljivače.