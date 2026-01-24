FREEMAIL
'SPREMNI I NA BLOKADE' /

Velika pobuna u hrvatskom gradu, a Plenković poručuje: 'Projekt ide dalje!'

Trebala bi se graditi prema Dugom Ratu, a bune se jer projektom nije predviđen izlaz za Omiš, kao ni na spojnu cestu Omiš – čvor Blato na Cetini

24.1.2026.
17:11
RTL Danas
Rtl Danas
Omišani su ponovno prosvjedovali protiv izgradnje obilaznice prema postojećem projektu Hrvatskih cesta.

Prosvjed su nazvali "Obilaznica zdravog razuma".

Trebala bi se graditi prema Dugom Ratu, a bune se jer projektom nije predviđen izlaz za Omiš, kao ni na spojnu cestu Omiš – čvor Blato na Cetini.

Uputili poruke Vladi

Zabrinuti su i zbog odrona stijena, ponovo su uputili poruku premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Olegu Butkoviću i čelnicima Hrvatskih cesta.

"Tražimo da još jednom zatome svoja ega, da dođu na okrugli stol u Omiš struke i da stavimo argumente na stol i da nađemo bolje rješenje", rekao je umirovljeni inženjer građevine Ivan Vulić.

"Akcije će biti u smislu podizanja prijava EPPU, javnom tužitelju Europske unije, ako treba mi smo spremni i na blokade gradilišta i prosvjedi će ići dalje", poručio je Ivan Barišić, organizator prosvjeda u Omišu

Na kritike prosvjednika odgovorio je premijer i jasno stao iza projekta.

"Projekt ide dalje. Svi koji su sudjelovali u tome dali su svoja mišljenja i nismo dosad primijetili da postoji bojazan od toga je li sigurnost u pitanju. Hrvatske ceste će poduzeti sve kao i što druge poduzimaju da se osiguraju i izgradnja i u konačnici i sama prometnica sa svim zaštitnim mehanizmima da ne bi došlo do bilo kakvog incidenta", poručio je premijer.

