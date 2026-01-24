Željko je Hrvat, Danijela Švicarka: Sretni su zajedno, ali u nedjelju igraju Hrvatska i Švicarska

Hrvatski rukometaši u nedjelju igraju protiv Švicarske, a dva boda nikad nisu bila važnija! Mogla bi to biti još jedna napeta utakmica - baš i kao i atmosfera u domu, hrvatsko-švicarskog para - Željka Znedaršića i Danijele Schneller. Tko je glasniji i kako izgleda kad navijaju Švicarka i Hrvat u isto vrijeme. Tko je glasniji i kako izgleda kad navijaju Švicarska i Hrvat u isto vrijeme?

Željko je Hrvat, Danijela Švicarka. Sretni su zajedno su već više od 12 godina, ali sutra bi rukomet mogao poremetiti mir u kući.

"Ja sutra svakako navijam za Hrvatsku", kaže Željko.

"Ja sutra navijam za Švicarsku. Hop švic, hop švic!" - dodaje simpatična Daniela. Željko uzvraća - "Mi Hrvati".

Šalimo se naravno. Pravog nemira neće biti, ali zadirkivanja sigurno hoće, dok će rukometnu utakmicu Hrvatska-Švicarska sutra u 20 i 30 pratiti, ali iz Zuricha.

Sve je to prijateljsko rivalstvo. Jer najvažnije je navijati zajedno. Nekad u Hrvatskoj, nekad u Švicarskoj, ali uvijek rame uz rame i uz vesele kompromise!