Panika u SAD-u, trgovine opustošene: 'Kupio sam zadnja jaja, nema ni slanine ni maslaca!'

Opasna zimska oluja hara SAD-om. Obilan snijeg, ledena kiša i ekstremna hladnoća okovale su velik dio zemlje.

Otkazane su stotine letova i doslovno opustošene trgovine u mnogim dijelovima države.

Brže od oluje širi se panika. Amerikanci se spremaju za jednu od najopasnijih zimskih oluja posljednjih godina.

Puste police

Trgovine su prazne, a osnovnih namirnica gotovo da više i nema – jaja, kruh i voda postali su luksuz. "Kupio sam zadnjih 12 jaja, cijeli karton jaja. Dakle, ponestalo im je jaja, nema slanine, nema maslaca, nema maslaca bez soli", kaže Lem Williams iz Oklahome.

"Ovo je prilično očekivano. Kad god se najavi da će padati snijeg, ljudi uvijek paničare. Kupit će sve što je na policama", objasnio je James Martinez, također iz Oklahome.

"Da, uzimam sol jer nam ovoga vikenda stiže zimska oluja. Moram pripremiti mjesto koje vodim kako bih osigurao da svi budu na sigurnom", rekao je Ryan Owens iz Georgije.

A beskućnici?

Prognoze predviđaju obilan snijeg i ledenu kišu s temperaturama do čak minus 45 stupnjeva Celzijevih. Od toga najviše strahuju oni koji nemaju krov nad glavom.

"Svake godine otkako se ovim bavim imam prijatelje koji žive na otvorenom. Kojima su nastradali prsti na nogama, izgubili su prste na rukama. Čak sam imao i nekoliko njih koji su izgubili život zbog hladnog vremena. To je jako nesretno i stvarno zastrašujuće", poručio je Josh Sanders, voditelj centra za pomoć beskućnika u Oklahomi. Spremni su i prihvatni centri s pomoćnim ležajevima i toplim obrocima.

"Ovdje u gradu Arlingtonu trenutačno imamo oko 75 ljudi koji već borave u našem skloništu, ali s obzirom na hladno vrijeme očekujemo da će s nama biti i oko 30 naših prijatelja koji nemaju smještaj", objasnio je zapovjednik Jeremy Warf.

Nestanak struje, paraliziran promet...

Oluja se počela stvarati jučer na području Teksasa, Oklahome i New Mexica, a trenutačno se kreće prema sjeveroistoku i istočnoj obali.

Meteorolozi najavljuju da će stići sve do New Yorka gdje će postupno slabiti i raspršiti prema Atlantskom oceanu.

"Zato izdajemo upozorenje o opasnosti za putovanja u nedjelju i ponedjeljak. Dakle, ako vam trebaju namirnice, ako vam treba novi zimski kaput, ako vam treba išta, iskreno, o čemu razmišljate za ovaj vikend. Danas je dan da to učinite, jer kada počne padati snijeg, želim potaknuti građane da učine nešto što si često ne možemo priuštiti, a to je da duboko udahnu i ostanu kod kuće", izjavio je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani.

Stotine tisuća ljudi moglo bi ostati bez struje, a oluja već paralizira zračni promet - više od 1300 letova je otkazano.

"Osjećam da će ova oluja biti gora nego što očekujemo. Stalno govore da će biti katastrofalno. Ne znam bih li otišao toliko daleko, ali sam zabrinut. Moja obitelj je zabrinuta jer će biti kod kuće sami, moguće bez struje", kaže Merrick Lipman iz Atlante.

Vrhunac oluje se očekuje sutra, a do tada je preporuka svima - ne izlaziti iz kuće.