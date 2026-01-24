Pogodio ih je ledeni kaos: Milijuni bez struje, tisuće letova otkazane, a zemlja paralizirana

Snažna zimska oluja zahvatila je velik dio Sjedinjenih Američkih Država, a njezini učinci u obliku snijega i leda dodatno se pojačavaju tijekom dana.

Ledena kiša već je zabilježena u Teksasu, Arkansasu i Louisiani, dok u sjeveroistočnom Teksasu raste broj nestanaka električne energije.

Prema upozorenjima meteorologa, katastrofične količine leda danas će se nakupljati diljem juga zemlje.

Snijeg pada sjeverno od područja pogođenih ledenom kišom, a u središnjem Kansasu već je palo najmanje 15 centimetara snijega. Više gradova suočava se s najvećim snježnim oborinama u posljednjih nekoliko godina, piše CNN.

Zračni promet ozbiljno je poremećen, gotovo 10 tisuća letova otkazano je u subotu i nedjelju, pri čemu je više od 5.800 otkazanih letova u nedjelju najveći dnevni broj u protekloj godini.

Najmanje 16 saveznih država proglasilo je izvanredno stanje kako bi se mobilizirali resursi za pripremu i odgovor na oluju, dok su slične mjere donijele i savezne države poput Teksasa i Pennsylvanije.

Građani prazne trgovine

Stanovnici juga SAD-a, manje naviknuti na zimske uvjete, masovno su ispraznili police trgovina kupujući vodu, kruh, jaja i osnovne namirnice, nakon upozorenja da bi mogli biti odsječeni danima.

Oko 140 milijuna ljudi, odnosno više od 40 posto stanovništva SAD-a, našlo se pod upozorenjem na zimsku oluju. Nacionalna meteorološka služba upozorila je na obilne snježne oborine i pojas katastrofalne poledice koji se proteže od istočnog Teksasa do Sjeverne Karoline, piše AP.

Meteorolozi navode da bi štete, osobito u područjima pogođenima ledom, mogle biti usporedive s onima koje uzrokuje uragan.

Led i susnježica koji su tijekom noći pogodili sjeverni Teksas, a zbog očekivane poledice i opasnih uvjeta, vlasti su objavile da će sve škole u Houstonu u ponedjeljak biti zatvorene.

"Izuzetno niske temperature i hladni vjetrovi šire se područjem i zadržat će se do ponedjeljka", objavila je služba na platformi X.

Najniže temperature sljedećih nekoliko noći uglavnom će biti u jednoznamenkastim minusima, dok će osjet hladnoće zbog vjetra dosezati i do minus 24 Celzijevih stupnjeva.

Nestanak struje

U subotu ujutro zabilježeno je više od 95.000 nestanaka električne energije diljem zemlje, većinom u Teksasu i Virginiji. Snijeg i susnježica nastavili su padati u Oklahomi.

Nakon što zahvati jug zemlje, očekuje se da će se oluja pomaknuti prema sjeveroistoku, gdje bi mogla donijeti oko 30 centimetara snijega od Washingtona preko New Yorka do Bostona, prognozirala je meteorološka služba.

Temperature su se u ruralnim dijelovima savezne države New York spustile na minus 34 Celzijevih stupnjeva.

A massive winter storm is charging across the United States, triggering heavy snowfall and icy conditions in over 30 states pic.twitter.com/PXLUZfsSch — Surajit (@Surajit_) January 23, 2026

Guverneri u više od desetak saveznih država upozorili su stanovnike na nadolazeće ekstremne vremenske uvjete, proglasivši izvanredno stanje ili pozvavši ljude da ostanu kod kuće.

Guverner Teksasa Greg Abbott poručio je stanovnicima putem platforme X da državna prometna služba unaprijed tretira ceste te dodao: "Ako je moguće, ostanite kod kuće".

Prema podacima stranice za praćenje letova FlightAware, u subotu je otkazano više od 3.600 letova, dok je za nedjelju otkazano više od 6.200 letova.

Texas, stay weather aware this weekend.



I have activated state emergency response assets, deployed resources statewide, and TxDOT crews are pre-treating roads.



Prepare in advance. Stay home if possible. Use heaters safely–never use generators indoors.



Stay safe.… — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 23, 2026

Ekstremna hladnoća i led

Komunalne službe pripremale su se za nestanke struje jer stabla i dalekovodi prekriveni ledom mogu nastaviti padati i dugo nakon što oluja prođe.

Na Srednjem zapadu osjet hladnoće zbog vjetra spuštao se i do minus 40 Celzijevih stupnjeva, što znači da ozebline mogu nastati već unutar 10 minuta.

U Bismarcku u Sjevernoj Dakoti, gdje je osjet hladnoće bio minus 41 Celzijevih stupnjeva, Colin Cross u petak je bio umotan u termo rublje, dvije majice dugih rukava, jaknu, kapu, kapuljaču, rukavice i čizme dok je čistio prazan stan u stambenom kompleksu u kojem radi. "Već sam neko vrijeme ovdje i mozak mi je jednostavno prestao raditi", rekao je Cross.

Treacherous driving conditions in Kansas City from first wave of the winter storm. Temperature is a goose egg 0F with winter storm warning until Sunday at 6 pm. Bigger #snow arrives tonight with the second wave, especially south of I70. Working the first wave with @accuweather pic.twitter.com/br0CdRVQl8 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 24, 2026

Vlada se priprema za odgovor

Savezna vlada stavila je u pripravnost gotovo 30 timova za potragu i spašavanje. Prema podacima Savezne agencije za upravljanje hitnim situacijama (FEMA), unaprijed je raspoređeno više od 7 milijuna obroka, 600 tisuća deka i 300 generatora na područjima kroz koja se očekuje prolazak oluje.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak putem društvenih mreža da njegova administracija koordinira s državnim i lokalnim vlastima te da je "FEMA u potpunosti spremna za djelovanje". U subotu je, s približavanjem oluje, odobrio saveznu pomoć za Virginiju.

Nakon prolaska oluje bit će potrebno vrijeme da se stanje normalizira. Led može dodati stotine kilograma težine dalekovodima i granama, čineći ih sklonijima pucanju, osobito ako zapuše vjetar.

I have been briefed on the Record Cold Wave and Historic Winter Storm that will be hitting much of the United States this weekend. The Trump Administration is coordinating with State and Local Officials. FEMA is fully prepared to respond. Stay Safe and Stay Warm! President DJT https://t.co/t524rfMjvj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2026

U najmanje 11 južnih saveznih država, od Teksasa do Virginije, većina domova grije se električnom energijom, prema podacima američkog Zavoda za popis stanovništva.

Teški val hladnoće prije pet godina srušio je velik dio elektroenergetske mreže u Teksasu, ostavivši milijune ljudi bez struje danima i uzrokovavši stotine smrti.

Abbott je obećao da se to neće ponoviti, a komunalne tvrtke angažirale su tisuće radnika kako bi održale opskrbu električnom energijom.

🇺🇸 A powerful winter storm—the strongest in nearly five years—is set to hit the U.S., threatening over 230 million people, as authorities issue widespread warnings and residents rush to prepare. pic.twitter.com/09mZDC8Ras — Vegas ⚔️ (@vegasyx) January 24, 2026

Otkazane mise, Mardi Gras i nastava

Crkve su nedjeljne službe prebacile na online prijenose, a Grand Ole Opry u Nashvilleu u saveznoj državi Tennessee odlučio je održati subotnju večernju radijsku emisiju bez publike. Mardi Gras povorke u Louisiani otkazane su ili odgođene.

Philadelphia je objavila da će škole u ponedjeljak biti zatvorene. Školski nadzornik Tony B. Watlington Sr. poručio je učenicima: "Također je u redu imati jednu ili dvije vrlo sigurne snježne borbe".

Neka sveučilišta na jugu zemlje otkazala su nastavu u ponedjeljak.

Na Sveučilištu u Georgiji u gradu Athensu, studentica druge godine Eden England ostala je u kampusu s prijateljima, iako je uprava poticala studente da napuste domove i odu kućama zbog mogućih nestanaka struje.

"Radije bih bila s prijateljima, pa makar se zajedno nosili s problemima ako se nešto dogodi", rekla je England.