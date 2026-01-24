Kraj zamućenoj vodi: Split dobiva pročišćivač vrijedan 42 milijuna eura

RJEŠENJE NA VIDIKU /

Zbog svake jače kiše Splićani nisu mogli piti vodu, jer je dolazilo do zamućenja. No, rješenje je na vidiku jer je počela gradnja pročišćivača.

Za većih kiša izvor Jadra koji napaja Split i okolicu nabuja, ali se i zamuti, pa osjetljive i bolesne osobe, djeca i stariji, ne bi trebali piti vodu iz slavine bez prokuhavanja.

Sve probleme s tekućom, ali zamućenom vodom oko 300 tisuća korisnika spojenih na Vodovod Split – a to su uz Grad Split još tri grada i 10 općina - trebao bi riješiti budući pročišćivač koji se iščekuje cijelo desetljeće.

"Voda je visoke kvalitete, sva istraživanja do sada su to pokazala i na razini EU imamo najbolju kvalitetu vode, ali zamućenja je uvijek bilo u prošlosti i ono traje otprilike desetak dana na razini godine", poručio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je donedavno bio direktor Vodovoda.

Izgradnja pročišćivača stajat će oko 42 milijuna eura, a veći dio su bespovratna europska sredstva.

