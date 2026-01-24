Pobjeda Švedske sjajna je vijest za Hrvatsku

BITKA ZA POLUFINALE /

U Malmöu su sinoć domaćini Šveđani svladali Sloveniju 35-31, što je sjajna vijest za Hrvatsku. Slovenci su tijekom cijelog prvog poluvremena imali prednost, ali su Šveđani u drugi dio krenuli silovito. Slovence sutra čeka Mađarska u 15:30, dok Švedska i Island igraju od 18 sati. Oba susreta možete pratiti putem platforme VOYO. Hrvatska svoju utakmicu protiv Švicarske igra od 20:30, a taj susret možete pratiti na platformi VOYO ili na RTL-u

Ako Švedska pobjedi sve utakmice do kraja, a isto učini i Hrvatska obje će se reprezentacije pronaći u polufinalu.