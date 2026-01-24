Pratimo strašan obračun na Europskom rukometnom prvenstvu

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Utakmicu Njemačka - Norveška možete u prijenosu UŽIVO gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr
U tijeku je posljednja utakmica pravog derbi dana na Europskom rukometnom prvenstvu u skupini I. Na RTL-u 2 i platformi VOYO u ovim trenucima možete gledati spektakularni obračun Njemačke i Norveške.
Njemačka i Norveška spadaju u sam vrh europskog rukometa i u krugu su favorita na prvenstvu za najviša odličja. Teško je reći i prognozirati išta o tome tko je u ovom dvoboju favorit, tko će pobijediti. Norvežani su prenijeli u drugi krug dva boda, Nijemci nulu zbog iznenađujućeg poraza od Srbije.