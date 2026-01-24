FREEMAIL
OVO MORATE GLEDATI /

Pratimo strašan obračun na Europskom rukometnom prvenstvu

Pratimo strašan obračun na Europskom rukometnom prvenstvu
Foto: Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

Utakmicu Njemačka - Norveška možete u prijenosu UŽIVO gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
24.1.2026.
20:42
Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
U tijeku je posljednja utakmica pravog derbi dana na Europskom rukometnom prvenstvu u skupini I. Na RTL-u 2 i platformi VOYO u ovim trenucima možete gledati spektakularni obračun Njemačke i Norveške. 

Drugi krug Europskog prvenstva u Herningu
24. siječnja 2026.
20.30
9
Njemačka
 
:
9
Norveška
 
Njemačka i Norveška spadaju u sam vrh europskog rukometa i u krugu su favorita na prvenstvu za najviša odličja. Teško je reći i prognozirati išta o tome tko je u ovom dvoboju favorit, tko će pobijediti. Norvežani su prenijeli u drugi krug dva boda, Nijemci nulu zbog iznenađujućeg poraza od Srbije. 

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026NjemačkaNorveškaRukomet 2026
komentara
