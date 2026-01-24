Pratimo strašan obračun na Europskom rukometnom prvenstvu

U tijeku je posljednja utakmica pravog derbi dana na Europskom rukometnom prvenstvu u skupini I. Na RTL-u 2 i platformi VOYO u ovim trenucima možete gledati spektakularni obračun Njemačke i Norveške.

Drugi krug Europskog prvenstva u Herningu 9 Njemačka : 9 Norveška

Njemačka i Norveška spadaju u sam vrh europskog rukometa i u krugu su favorita na prvenstvu za najviša odličja. Teško je reći i prognozirati išta o tome tko je u ovom dvoboju favorit, tko će pobijediti. Norvežani su prenijeli u drugi krug dva boda, Nijemci nulu zbog iznenađujućeg poraza od Srbije.