Kuzmanović: 'Mnogi su ih podcijenili, ali s razlogom su tu gdje jesu'

UOČI ŠVICARSKE /

Sutra Hrvatska igra drugi susret druge faze europskog prvenstva, a iz Malmöa se javila Ines Goda Forjan, koja je prepričala dojmove s posljednjeg treninga, ali i porazgovarala s vratarom Dominikom Kuzmanovićem.

"Zadnji trening prije utakmice sa Švicarskom je jako dobro prošao, no moram reći da naš kapetan Ivan Martinović ipak nije trenirao punim intenzitetom. Dok su ostali odrađivali trening, on je vozio bicikl sa strane, ali naravno da je to iz predostrožnosti kako ga se ne bi preopteretilo večer uoči bitne utakmice sa Švicarskom," prenijela je Ines Goda Forjan prije nego što se u prijenos uživo uključio Dominik Kuzmanović, koji je komentirao situaciju:

"Danas je bila malo specifična situacija, Ivan (Martinović) je vozio bicikl, ali to je iz predostrožnosti, Dino (Slavić) je odradio trening kao da se ništa jučer nije dogodilo i mislim da će obojica biti spremni za sutra i da je sve u redu", rekao je "Kuzma" o ozljedama svojih suigrača.

Kuzmanović je također komentirao i utakmicu sa Švicarskom, za koju poziva na oprez.

"Švicarska je vrlo kvalitetna reprezentacija, mnogi su je možda i podcijenili, ali s razlogom su tu u drugom krugu, imaju veliki broj pojedinaca koji su tehnički potkovani i stvarno mogu napraviti veliki nemir obrani. Mi ih nećemo podcijeniti, moramo ući u tu utakmicu jako, ne dati da nas ni s ičime iznenade. Imaju dobru igru sedam na šest, imaju dobru igru s četiri vanjska, ali na to sve moramo biti spremni i nadamo se da neće biti prevelikih problema", zaključio je Kuzmanović.

Prokomentirao je naš vratar i činjenicu da su Švicarci već dvaput prokockali visoku prednost:

"Imali su značajne prednosti, prednosti s kojima bi trebao pobijediti utakmicu, što dovoljno govori o njihovoj kvaliteti, ali to što su "prokockali" dolazi iz nekog neiskustva momčadi, ali sigurno da imaju mogućnosti odvojiti se na tako velike razlike i na to biti stvarno pažljiv. Jer se takve prednosti teško stižu i ne treba se dovoditi u takve situacije", kazao je Kuzmanović.