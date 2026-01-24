Mario Kovačević uoči Osijeka: 'Cijenim ga, ali neka pričeka još malo'

BITI ĆE ZANIMLJIVO /

Utakmicom Lokomotive i Vukovara, koja je završila 2-1 pobjedom Zagrepčana, otvorena je druga polusezona HNL-a. Nešto kasnije Rijeka je igrala protiv Slaven Belupa, utakmicu koja je završila 2-2, a sutra nastavak svoje HNL avanture dočekuje i Dinamo, koji igra kod Osijeka.

'Modri' će na Opus Arenu bez Sandra Kulenovića, koji ima akumulirana četiri žuta kartona, kao i Dejana Ljubičića, koji je pred transferom u njemački Schalke. Zanimljivo, trener Osječana Željko Sopić do sada nikada nije pobijedio Dinamo, a ako se pita trenera Dinama Marija Kovačevića, to se ne bi trebalo promijeniti:

"Neka pričeka još malo. Kolegu stvarno cijenim i poštujem, znam da nije lagano sada u Osijeku, mislim da imaju dobru ekipu, ali mi smo Dinamo – želimo od prve utakmice u proljetnom dijelu pokazati tko smo i ostati tu gdje jesmo, i uz svo uvažavanje Osijeka i trenera Sopića vjerujem da ćemo tamo pobijediti", rekao je Dinamov strateg.