Uzbudljiv dan u najboljoj ligi na svijetu

Nogometaši Manchester Cityja ostvarili su domaću pobjedu ove subote, na Etihadu su svladali Wolves s 2-0 u 23. kolu engleske Premier lige.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oba pogotka City je postigao u prvom poluvremenu. Odmah u šestoj minuti Marmoush je načeo Wolves, dok je u nadoknadi prvog dijela Semenyo povećao na 2-0. U nastavku susreta domaćin je čuvao prednost, a najbolju je šansu propustio Semenyo kada je sjajnim udarcem naciljao okvir vrata. Zbog ozljeda i za ovaj dvoboj nisu konkurirali hrvatski nogometaši Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Manchester City na drugom mjestu ima četiri boda manje od vodećeg Arsenala, ali i utakmicu više. Arsenal u nedjelju igra na domaćem terenu protiv Manchester Uniteda.

Burnley i Tottenham su remizirali 2-2 i na tom susretu domaćin može žaliti za preostala dva boda jer je vodio do 90. minute. Gosti su poveli u 38. minuti golom Van de Vena, a na samom kraju prvog dijela Burnley je izjednačio golom Tuanzebea. Rezultatski preokret se dogodio u 76. kada je Foster bio strijelac za 2-1 Burnleyja, ali je potom Romero pogodio u 90. minuti za barem bod Tottenhama.

Fulham je u završnici okrenuo rezultat i na domaćem terenu svladao Brighton 2-1. Brighton je poveo golom Ayarija u 28. minuti i potom su gosti sve od 73. čuvali minimalno vodstvo. Tada je Chukwueze izjednačio na 1-1, ali već u idućem napadu gosti su vratili vodstvo. Strijelac je bio Welbeck, ali je gostujuća radost bila kratkog vijeka jer je pogodak poništen nakon VAR provjere. Fulham je tri boda uhvatio golom Wilsona u 92. minuti.

U prvoj utakmici 23. kola nogometaši West Hama su jednostavno osvojili tri domaća boda, svladali su Sunderland s 3-1. West Ham je pobjedu osigurao u prvom poluvremenu jer je odmor dočekao uz veliku prednost od 3-0. U 14. minuti glavom je za 1-0 precizan bio Summerville, dok je u 28. Bowen pogodio s bijele točke za 2-0. Odlična igra West Hama zaokružena je u 43. minuti kada je Fernandes odlično potegnuo s 25 metara i donio domaćinu prednost od 3-0. U nastavku utakmice je West Ham otpustio nogu s gasa, a gosti su do kraja uspjeli barem smanjiti rezultat na konačnih 1-3. Pogodak za goste dao je Brobbey u 66. minuti.

U ovom trenutku svoju utakmicu također igraju i Bournemouth i Liverpool.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Hajduka govorio o transferu Marešića