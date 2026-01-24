Bayern prvi put u sezoni izgubio u Bundesligi

Nogometaši Augsburga priredili su senzaciju u 19. kolu njemačke Bundeslige pobijedivši na Allianz Areni vodeći Bayern s 2-1, nakon što su Bavarci do 75. minute bili u vodstvu.

Bayern je poveo u 23. minuti golom Japanca Hirokija Ita i činilo se da sigurno ide prema 17. pobjedi. No, Augsburg se nije predavao i za to je nagrađen u zadnjih 15 minuta dvoboja. Arthur Chaves je u 75. minuti izjednačio, a Han Massengo je u 81. minuti donio veliku pobjedu Augsburgu koji je Bayernu nanio prvi prvenstveni poraz u ovoj sezoni. Bavarci i dalje imaju veliku prednost, čak 11 bodova više u odnosu na drugoplasiranu Borussiju Dortmund. Momčad Nike Kovača taj zaostatak može smanjiti, ako će biti uspješna na večerašnjem gostovanju kod Uniona u Berlinu.

Zaostatak je smanjio trećeplasirani Hoffenheim, koji je s 3-1 slavio protiv Eintrachta u Frankfurtu. Arnaud Kalimuendo je domaćoj momčadi donio prednost u 18. minuti, ali u nastavku je postojala samo jedna momčad. Max Moerstedt je izjednačio u 52. minuti, Ozan Kabak je u 60. minuti donio vodstvo Hoffenheimu, a u 65. minuti je Amenda nesretno odbio loptu koju je uputio Vladimir Coufal i skrenuo ju u vlastitu mrežu za konačnih 3-1.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić je bio u početnoj postavi Hoffenheima, a zamijenjen je u 67. minuti. Hoffenheim ima 36 bodova, tri manje od Borussije Dortmund i 14 manje od vodećeg Bayerna, a jedan više od RB Leipziga koji je s 3-0 slavio na gostovanju kod Heidenheima. Gosti su sva tri pogotka postigli u razmaku od osam minuta. Ridle Baku je u 62. minuti postigao vodeći pogodak, a slijedili su golovi Antonija Nuse (68) i Davida Rauma (70).

Mainz je na domaćem terenu preokretom svladao Wolfsburg s 3-1. Gosti su poveli već u 3. minuti golom Mohameda Amoure. Za Mainz je u 22. minuti kazneni udarac propustio Phillip Tietz. čiji je udarac obranio gostujući vratar. Tietz se iskupio u 68. minuti kad je postigao gol za 1-1. U 73. minuti je Mainz poveo pogotkom Stefana Bella, a konačnih 3-1 postavio je Nadiem Amiri iz kaznenog udarca u 83. minuti. Hrvatski reprezentativac Lovro Majer igrao je od 75. minute za Wolfsburg.

Bayer Leverkusen je pred svojim navijačima svladao Werder s minimalnih 1-0, a strijelac je bio Lucas Vasquez u 37. minuti.

