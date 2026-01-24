Jedan transparent promijenio sve: Nijemci bruje zašto je Vušković planuo u derbiju

Iako je još jednom bio među najboljima na terenu, Luka Vušković gradski derbi između St. Paulija i HSV-a neće pamtiti isključivo po nogometu. Mladi hrvatski stoper odigrao je vrhunsku utakmicu, ali je susret obilježen i neugodnim scenama s tribina, koje su pogodile njegovu obiteljsku priču.

Utakmica 19. kola Bundeslige, odigrana u petak navečer, završila je bez pogodaka (0:0), no u središtu pažnje našao se upravo 18-godišnji Vušković. Statistika govori sama za sebe: dobio je 11 od 13 duela, od čega čak devet u zraku, nije bio nijednom predriblan, otklonio je 12 opasnih situacija i imao impresivnih 100 točnih dodavanja iz 116 pokušaja. Takva izvedba donijela mu je epitet najboljeg igrača utakmice.

Međutim, dio navijača St. Paulija odlučio je otići korak predaleko. Tijekom susreta pojavili su se transparenti i povici usmjereni prema njegovu bratu Mariju Vuškoviću, koji još uvijek služi suspenziju zbog dopinškog slučaja. Na jednom transparentu čak je ime “Mario” bilo ispisano s grafičkim aluzijama koje su dodatno razbjesnile mladog hrvatskog reprezentativca.

Vušković je u početku reagirao gestom šutnje, prislonivši prst na usne, no emocije su ga kasnije preplavile. U razgovoru za Sky nakon utakmice otvoreno je izrazio ogorčenje:

„Ne znam što navijači St. Paulija misle. Smatram da je krajnje nepoštovanje napadati moju obitelj i mog brata“, rekao je Vušković, potvrdivši pritom da Mario nije bio na stadionu, već se nalazi u Hrvatskoj.

Napetost se potom prelila i izvan terena. Prema pisanju njemačkih medija, u tunelu stadiona došlo je do žustre verbalne rasprave između Vuškovića i stopera St. Paulija Karola Metsa, a svjedoci navode da je mladi Hrvat bio vidno izvan sebe. Situaciju su morali smirivati suigrači, no incident je bacio sjenu na sportski događaj.

Situaciju je nakon susreta komentirao i trener HSV-a Merlin Polzin, koji je stao u obranu svog igrača.

„Imamo 18-godišnjaka koji nosi ogroman teret. Sasvim razumijem njegovu frustraciju kada se suočava s takvim komentarima i gestama. To je nešto što se ne bi smjelo događati“, poručio je Polzin, naglasivši kako i HSV i St. Pauli zagovaraju poštovanje i osjetljiv pristup ovakvim temama.

