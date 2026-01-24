FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRATIO NAM SE HNL /

Dva penala i preokret: Lokomotiva i Vukovar otvorili drugi dio prvenstva

Dva penala i preokret: Lokomotiva i Vukovar otvorili drugi dio prvenstva
×
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Utakmica je savršeno počela za Vukovar 1991. Puljić je pogodio s bijele točke već u četvrtoj minuti, ali je nakon toga Lokomotiva pritisnula i najprije izjednačila u 50., pa preokrenula iz najstrože kazne u 76. minuti

24.1.2026.
17:40
Hina
Josip Mikacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvom dvoboju 19. kola HNL-a ove subote su nogometaši Lokomotive na maksimirskom stadionu nakon preokreta pobijedili Vukovar 1991 s 2-1 (0-1) i time prekinuli svoj negativan niz.

Gosti iz Vukovara su poveli već u četvrtoj minuti kada je Jakov Puljić precizno pogodio s bijele točke. Početkom drugog dijela, u 51. minuti, na 1-1 je izjednačio Dušan Vuković, dok je domaćin do pobjede stigao kada je Marko Pajač u 76. minuti realizirao jedanaesterac. Lokomotiva je pobijedila nakon što je bez slavlja bila u posljednjih devet prvenstvenih utakmica. U tom je razdoblju Lokomotiva ostvarila četiri remija i pet poraza. Lokomotiva se popela na sedmo mjesto ljestvice, dok je Vukovar 1991 i dalje pretposljednji te ima bod više od Osijeka.

Utakmica je savršeno počela za Vukovar 1991. Nakon što je lopta pogodila u ruku Kolingera dobio je Puljić priliku, a on je i pogodio s bijele točke u četvrtoj minuti za gostujućih 1-0. Dosta rastrgano se potom igralo do 28. minute kada je Lokomotiva imala odličnu priliku za izjednačenje. Stojaković je uputio vrlo dobar centaršut, ali Trajkovski je slabo reagirao glavom i gosti su sačuvali vodstvo. Do kraja prvog dijela Lokomotiva je bila bolja i dominantnija, ali Vukovar 1991 je lako odbijao suparničke napade te je relativno mirno uz vodstvo dočekao kraj prvih 45 minuta. 

Burno je bilo na startu drugog poluvremena. U 48. minuti je Vukovar 1991 bezuspješno tražio novi jedanaesterac, dok je samo minutu kasnije Šimun Butić na pladnju imao vodstvo 2-0, ali je loše pucao. Nije se dugo čekalo na kaznu, odnosno, Lokomotiva je izjednačila u 50. minuti. Uporni Stojaković je inicirao pogrešku suparničke obrane, a Subotić je asistirao Vukoviću, a ovaj je s vrha šesnaesterca precizno naciljao za 1-1.

U 63. minuti je Vukovar 1991 promašio novu dobru šansu. Kulušiću se otvorio prostor, imao je brojne mogućnosti, ali je pucao ravno u suparničkog vratara. Preokret je Lokomotiva izvela u 76. minuti kada je dosuđen novi jedanaesterac na susretu. Nakon što je Butić nespretno igrao rukom lopta je završila na 11 metara, a Pajač je bio strijelac za 2-1 Lokomotive. Do kraja je Vukovar 1991 pokušavao stići barem do boda, ali je u sporom ritmu dvoboj završen pobjedom domaćina.

U nastavku subote na Rujevici će od 17.15 sati igrati Rijeka i Slaven Belupo. U nedjelju se igraju još dvije utakmice. U 15 sati na Poljudu će igrati Hajduk i Istra 1961, dok potom slijedi derbi kola, dvoboj na Opus Areni između Osijeka i Dinama od 17.45 sati.

Posljednja utakmica na rasporedu je u ponedjeljak. U petak su trebali ovo kolo otvoriti Varaždin i Gorica, ali je tada utakmica odgođena zbog smrznutog travnjaka. Dvoboj će se odigrati u ponedjeljak s početkom u 16 sati, a domaćin će biti Gorica.

      Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Hajduka govorio o transferu Marešića

HnlLokomotivaVukovar 1991
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VRATIO NAM SE HNL /
Dva penala i preokret: Lokomotiva i Vukovar otvorili drugi dio prvenstva