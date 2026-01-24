Dva penala i preokret: Lokomotiva i Vukovar otvorili drugi dio prvenstva

U prvom dvoboju 19. kola HNL-a ove subote su nogometaši Lokomotive na maksimirskom stadionu nakon preokreta pobijedili Vukovar 1991 s 2-1 (0-1) i time prekinuli svoj negativan niz.

Gosti iz Vukovara su poveli već u četvrtoj minuti kada je Jakov Puljić precizno pogodio s bijele točke. Početkom drugog dijela, u 51. minuti, na 1-1 je izjednačio Dušan Vuković, dok je domaćin do pobjede stigao kada je Marko Pajač u 76. minuti realizirao jedanaesterac. Lokomotiva je pobijedila nakon što je bez slavlja bila u posljednjih devet prvenstvenih utakmica. U tom je razdoblju Lokomotiva ostvarila četiri remija i pet poraza. Lokomotiva se popela na sedmo mjesto ljestvice, dok je Vukovar 1991 i dalje pretposljednji te ima bod više od Osijeka.

Utakmica je savršeno počela za Vukovar 1991. Nakon što je lopta pogodila u ruku Kolingera dobio je Puljić priliku, a on je i pogodio s bijele točke u četvrtoj minuti za gostujućih 1-0. Dosta rastrgano se potom igralo do 28. minute kada je Lokomotiva imala odličnu priliku za izjednačenje. Stojaković je uputio vrlo dobar centaršut, ali Trajkovski je slabo reagirao glavom i gosti su sačuvali vodstvo. Do kraja prvog dijela Lokomotiva je bila bolja i dominantnija, ali Vukovar 1991 je lako odbijao suparničke napade te je relativno mirno uz vodstvo dočekao kraj prvih 45 minuta.

Burno je bilo na startu drugog poluvremena. U 48. minuti je Vukovar 1991 bezuspješno tražio novi jedanaesterac, dok je samo minutu kasnije Šimun Butić na pladnju imao vodstvo 2-0, ali je loše pucao. Nije se dugo čekalo na kaznu, odnosno, Lokomotiva je izjednačila u 50. minuti. Uporni Stojaković je inicirao pogrešku suparničke obrane, a Subotić je asistirao Vukoviću, a ovaj je s vrha šesnaesterca precizno naciljao za 1-1.

U 63. minuti je Vukovar 1991 promašio novu dobru šansu. Kulušiću se otvorio prostor, imao je brojne mogućnosti, ali je pucao ravno u suparničkog vratara. Preokret je Lokomotiva izvela u 76. minuti kada je dosuđen novi jedanaesterac na susretu. Nakon što je Butić nespretno igrao rukom lopta je završila na 11 metara, a Pajač je bio strijelac za 2-1 Lokomotive. Do kraja je Vukovar 1991 pokušavao stići barem do boda, ali je u sporom ritmu dvoboj završen pobjedom domaćina.

U nastavku subote na Rujevici će od 17.15 sati igrati Rijeka i Slaven Belupo. U nedjelju se igraju još dvije utakmice. U 15 sati na Poljudu će igrati Hajduk i Istra 1961, dok potom slijedi derbi kola, dvoboj na Opus Areni između Osijeka i Dinama od 17.45 sati.

Posljednja utakmica na rasporedu je u ponedjeljak. U petak su trebali ovo kolo otvoriti Varaždin i Gorica, ali je tada utakmica odgođena zbog smrznutog travnjaka. Dvoboj će se odigrati u ponedjeljak s početkom u 16 sati, a domaćin će biti Gorica.

