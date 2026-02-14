Otkriveno kako je ubijen Navaljni: Putinovi ljudi koristili toksin iz otrovnih žaba

Ruski oporbeni vođa Aleksej Navaljni ubijen je epibatidinom, otrovom razvijenim iz toksina ekvadorskih otrovnih žaba, izvijestilo je britansko Ministarstvo vanjskih poslova u subotu, a prenio Sky News.

Ministarstvo je istaknulo da je korištenje neurotoksina koji se klasificira kao kemijsko oružje "barbarski čin" kojeg je mogla provesti isključivo administracija ruskog predsjednika Vladimira Putina.

200 puta jači od morfija

Zasad nije poznato kojom metodom je otrov stigao do Navaljnog, koji je umro 16. veljače pretprošle godine zatočen u kaznenoj koloniji u Sibiru. Međutim, spomenuti toksin domorodačka plemena u Južnoj Americi najčešće koriste u puhaljkama ili otrovnim strelicama tijekom lova. Riječ je o otrovu koji je 200 puta snažniji od morfija.

Njegova udovica Julija Navaljna u subotu je na marginama sigurnosne konferencije u Münchenu dala izjavu medijima. "Teško mi je pronaći prave riječi", istaknula je Navaljna.

Podsjetimo, Navaljna je vijest o smrti supruga saznala na sigurnosnoj konferenciji 2024. godine. "Bio je to najstrašniji dan u mom životu. Izašla sam na pozornicu i rekla da je moj suprug otrovan. Što se drugo moglo dogoditi Putinovu neprijatelju broj jedan u ruskom zatvoru? Ali sada shvaćam da to nisu samo riječi - to je znanstveni dokaz", kazala je danas Navaljna.