Orban podivljao i najavio borbu: 'Pomest ćemo stroj iz Bruxellesa'

Mađarski premijer Viktor Orban obećao je u subotu da će nastaviti svoju borbu protiv "potkupljenih civilnih pseudoorganizacija, novinara, sudaca i političara", računajući na pobjedu na parlamentarnim izborima u travnju.

Taj se nacionalistički vođa suočava s najvećim izazovom otkako se 2010. vratio na vlast jer njegova stranka Fidesz zaostaje za oporbenom strankom TISZA u anketama uoči izbora 12. travnja.

"Opresivni stroj iz Bruxellesa još uvijek djeluje u Mađarskoj - pomest ćemo ga nakon travnja", izjavio je nacionalistički vođa u svom godišnjem govoru o stanju nacije. "Naporno smo radili i dobro napredujemo, ali ovaj posao još nije završen. Zato moramo i zato hoćemo pobijediti na izborima u travnju", ustvrdio je.

'Magyar je briselska marioneta'

Orban je izjavio da se predsjednik SAD-a Donald Trump, koji ga podržava, "pobunio protiv globalne mreže liberala - poslovnih ljudi, medija i političara - čime je također poboljšao naše šanse". "I mi možemo (...) iz Mađarske izbaciti strani utjecaj koji ograničava naš suverenitet, kao i njegove agente", nastavio je.

Orban (62) još je prikazao svog glavnog rivala, vođu stranke TISZA Petera Magyara, kao "briselsku marionetu", koju podržavaju multinacionalne korporacije. Tvrdi da će, ako oporba pobijedi, "džepovi mađarskih obitelji biti ispražnjeni".

Magyar (44) je obećao da će se suprotstaviti korupciji, optužujući Orbana i njegove saveznike za bogaćenje. U svom nastojanju da izgradi "neliberalnu državu", kako ju je nazvao, Magyar je premijera optužio za ušutkavanje kritičkih glasova iz pravosuđa, akademske zajednice, medija i civilnog društva te za ograničavanje prava manjina.

POGLEDAJTE VIDEO: Lome se koplja, EU dijeli na dva tabora. A Orban? Sam pije kavu