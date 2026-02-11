Orban podivljao na 'europski plan od pet točaka': 'To je objava rata Mađarskoj!'

Plan Europske unije od pet točaka za ubrzani prijem Ukrajine otvorena je objava rata Mađarskoj, rekao je u srijedu mađarski premijer Viktor Orban, komentirajući članak briselskog portala Politico o postojanju takvog plana.

Orban je naveo da je "Politico, službene novine briselske elite“, objavio najnoviji vojni plan Bruxellesa i Kijeva, koji je, prema njegovim riječima, plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog od pet točaka, prenosi MTI.

Odlučili su da će Ukrajina biti primljena u EU već 2027. godine, rekao je Orban.

"Novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj. Oni se rugaju odluci mađarskog naroda i žele ukloniti mađarsku vladu s puta pod svaku cijenu. Žele da dođe Tisa, jer tada više neće biti veta, više neće biti otpora i više neće biti izjašnjavanja. Još ih uvijek možemo zaustaviti ovog travnja. Fidesz je siguran izbor za to“, rekao je Viktor Orban u objavi na Facebooku.

Kako zaobići Orbana

Mađarska vlada zalaže se za sprječavanje ulaska Ukrajine u EU.

Viktor Orban to je stavio u središte svoje kampanje za parlamentarne izbore u travnju.

Politico je u utorak objavio da Bruxelles kuje plan bez presedana koji bi mogao dati Ukrajini djelomično članstvo u bloku već sljedeće godine.

Taj plan, koji je briselski portal objavio na temelju razgovora s diplomatima iz različitih zemalja, kao i dužnosnicima EU-a te ukrajinskim dužnosnicima, podrazumijeva "da postoji nekoliko načina da EU zaobiđe Orbana".

Prvi je da Bruxelles pričeka mađarske izbore i nada se da će Orban izgubiti od glavnog rivala Petera Magyara, koji bi imao drukčiji pristup Ukrajini.

Pobijedi li Orban, čelnici EU-a mogli bi pokušati angažirati predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da utječe na mađarskog premijera kako bi uklonio veto.

U slučaju da te dvije mogućnosti propadnu, EU bi mogla aktivirati članak 7. Ugovora kao posljednju opciju koja može blokirati mađarsko nastojanje da spriječi članstvo Ukrajine.

Članak 7. omogućuje suspenziju određenih prava države članice, uključujući pravo glasa u Vijeću, ako ta država teško i trajno krši temeljna načela EU-a.

Suspenzija uključuje i pravo države da odlučuje o tome hoće li se primiti nova zemlja u članstvo, naveo je Politico.

