Dubrovačka influencerica varala bolnicu: Lažno prijavila adresu i uzimala tisuće eura putnih troškova

Dubrovačka influencerica i medicinska sestra Opće bolnice Dubrovnik našla se pod optužbom za prijevaru tešku više od 26 tisuća eura, a sve je, prema sumnjama istražitelja, krenulo zbog njezine aktivnosti na društvenim mrežama.

Riječ je o 30-godišnjoj zaposlenici OB Dubrovnik, koja je, prema optužnici, od 1. ožujka 2018. do 30. travnja 2025. poslodavcu lažno prikazivala da živi u dolini Neretve kako bi ostvarivala pravo na naknadu za putne troškove.

Na temelju prijavljene adrese udaljene više od 100 kilometara od Dubrovnika, isplaćeno joj je ukupno 26.098 eura za dolazak i odlazak s posla, piše Jutarnji list.

No, interna kontrola u bolnici, pokrenuta upravo zbog sumnji da dio zaposlenika ne živi na prijavljenim adresama, otkrila je da medicinska sestra zapravo godinama boravi u Dubrovniku.

Kako su naveli iz bolnice, svi zaposlenici koji traže naknadu za prijevoz moraju dostaviti potvrdu o prebivalištu i potpisati izjavu pod kaznenom i prekršajnom odgovornošću da su podaci istiniti. Medicinska sestra je to učinila 2018. godine, kada je zatražila isplatu putnih troškova po kilometru za korištenje osobnog vozila, uz obrazloženje da ne može koristiti javni prijevoz zbog neadekvatnih linija.

No, prema tvrdnjama pomoćnice ravnatelja, ubrzo je postalo "lako provjerljivo" gdje medicinska sestra doista živi - zahvaljujući njezinim javnim objavama. Na društvenim mrežama redovito je dijelila videa iz svakodnevice, uključujući sadržaje o gradnji kuće u Dubrovniku, kuhanju ručka odmah nakon povratka s posla u 15 sati te odlascima na fakultet.

Otkrivena je putem GPS-a

Policija je tijekom istrage analizirala i podatke s njezina mobitela. GPS i wireless lokacije pokazali su da je od 2016. do 2025. na prijavljenoj adresi u dolini Neretve zabilježeno svega 36 lokacija, dok je na dubrovačkim adresama evidentirano više tisuća očitanja. U razdoblju od svibnja 2024. do svibnja 2025. na prijavljenom prebivalištu boravila je, prema izlistu operatera, tek šest puta.

Dodatnu sumnju pobudila je i njezina izjava u medijima, u kojoj kao "dubrovačka tiktokerica" opisuje kako ustaje u 6 sati, radi od 7 do 15 sati, a potom odlazi na fakultet. Istražitelji su zaključili kako takav dnevni raspored nije izvediv ako osoba svakodnevno putuje više od sat i pol u jednom smjeru.

Terenskom provjerom na prijavljenoj adresi u dolini Neretve utvrđeno je da ondje ne prebiva.

Iz bolnice navode da bi, da je od početka prijavila prebivalište u Dubrovniku, eventualno imala pravo na naknadu u visini mjesečnog pokaza za gradski prijevoz, primjerice putem Libertas Dubrovnik koja iznosi 46,45 eura, ako živi više od dva kilometra od radnog mjesta. No, kako točna adresa stanovanja u Gradu nije bila prijavljena, nije moguće utvrditi bi li joj takvo pravo uopće pripadalo.

Protiv nje je pokrenut kazneni postupak zbog sumnje na prijevaru. Tijekom ispitivanja branila se šutnjom i nije iznosila obranu.

Influencerski sadržaj s receptima i savjetima iz svakodnevice tako je, barem prema sumnjama istražitelja, postao ključan trag u raspetljavanju slučaja koji je uzdrmao bolnički sustav na krajnjem jugu Hrvatske. Istražitelji su upravo iz svega navedenog zaključili da je tijekom sedam spornih godina prebivala na više dubrovačkih gradskih lokacija, a nikako u dolini Neretve.

