Slažete li se s njim? 'Hrvatima su možda najteže utakmice one u kojima smo favoriti'

Hrvatska futsal reprezentacija remijem protiv Francuske otvorila je Europsko prvenstvo koje se igra u Latviji, Litvi i Sloveniji, a sutra ih čeka drugi susret skupine protiv Gruzije.

"Jasno nam je da taj bod protiv Francuza neće imati nikakav značaj ako to ne potvrdimo pobjedom protiv Gruzije, prema tome sve misli, sav fokus i sva energija okrenuti su prema toj utakmici", rekao je pomoćni izbornik Kutjim Morina.

A Gruzija je protiv Latvije doživjela težak poraz. Domaćin Latvija svladala ih je s visokih 4-0.

"Analizirali smo ih dobro, gledali smo njihovu utakmicu protiv Latvije i možda rezultat nije pravo mjerilo jer su, po meni, bili bolji protivnik", komentirao je hrvatski reprezentativac David Mateja.

"Imaju nekoliko pojedinaca koji mogu napraviti problem. Isto tako, često vole u igru uključivati vratara i to je njihov forte", zaključio je Morina.

Hrvatska u utakmicu protiv Gruzije ulazi u ulozi favorita, a koliko je to dobro komentirao je i Matej:

"Hrvatima su možda najteže utakmice one u kojima smo favoriti, ali mislim da ova grupa ima dobar mentalitet što se tiče toga, da smo to pokazali u kvalifikacijama".

Favoriti ili ne, jedino mjerilo sutra biti će parket u Rigi.