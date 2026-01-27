Vino i maslinovo ulje bez carina? Sporazum s Indijom donosi veliku priliku za Hrvatsku

Europska unija i Indija zaključile su dugo očekivani povijesni trgovinski sporazum, koji su čelnici dviju strana nazvali “majkom svih sporazuma”.

Time se otvara slobodna trgovina između 27 država članica EU-a i najmnogoljudnije zemlje svijeta, koje zajedno čine gotovo 25 posto globalnog BDP-a i tržište od gotovo dvije milijarde ljudi. Sporazum donosi nove prilike i za hrvatske tvrtke, koje već posluju ili planiraju ulazak na indijsko tržište.

Jedan od najvećih hrvatskih izvoznika u Indiju je tvrtka ALTPRO, koja se bavi signalizacijskom tehnologijom za željezničku infrastrukturu. Član Uprave Tin Viduka ističe razmjere indijskog tržišta.

“Indija godišnje izgradi kilometara pruge koliko u Hrvatskoj ukupno ima pruge, oko 2.500 do 2.700 kilometara, a vozila nabavljaju u količinama kakve nabavlja čitava Europska unija,” rekao je Viduka.

Do sada su, zbog visokih carina i složenih procedura, hrvatske i europske tvrtke teško mogle poslovati bez lokalnog posrednika. Novi sporazum, kažu, mijenja pravila igre.

“Ti nameti smanjit će se na oko 20 posto sadašnjih iznosa, što je velika stvar jer postajemo značajno konkurentniji i možemo sudjelovati u projektima koji su nam zbog visokih nameta do sada bili nedostižni,” dodaje Viduka.

Sporazum sklopljen u rekordnom roku

Pregovori između Europske unije i Indije trajali su gotovo dva desetljeća. No, politički i gospodarski pritisci ubrzali su njihovo zaključenje, osobito nakon što je američki predsjednik Donald Trump Indiji uveo carine od 50 posto, a Europi zaprijetio novima, među ostalim i u kontekstu pitanja Grenlanda.

Indijski premijer Narendra Modi sporazum je nazvao povijesnim. “Prijatelji, danas je Indija sklopila najveći sporazum o slobodnoj trgovini u svojoj povijesti,” poručio je Modi.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je njegov globalni značaj.

“Premijeru, dragi prijatelju, uspjeli smo. Ostvarili smo majku svih dogovora. Stvaramo tržište od dvije milijarde ljudi. Ovo je priča o dva diva – drugom i četvrtom najvećem svjetskom gospodarstvu,” rekla je von der Leyen.

Ključne brojke sporazuma

Tržište koje se ovim sporazumom otvara obuhvaća:

Gotovo 2 milijarde stanovnika, što je oko 30 posto svjetske populacije

Oko 25 posto globalnog gospodarstva

Prošle godine:

Iz Indije je u Europsku uniju uvezeno 105 milijardi dolara robe i usluga

Europski izvoz u Indiju iznosio je 83 milijarde dolara

Prema sporazumu, do 2032. godine carine će se smanjivati ili u potpunosti ukinuti za niz proizvoda. To uključuje indijski tekstil, nakit i kemikalije, dok će carine na europske automobile pasti sa sadašnjih 110 posto na 10 posto.

Hrvatski proizvođači u pojedinim sektorima mogli bi osjetiti konkretne koristi, ističe Suzana Knežević iz Centra za internacionalizaciju poslovanja Hrvatske gospodarske komore.

“Imamo značajan pad carina na vino, koje su iznosile 150 posto. One će najprije pasti na 75 posto, a nakon nekoliko godina na 20 posto. Carine na maslinovo ulje bit će u potpunosti ukinute u narednom razdoblju,” navodi Knežević. Dodaje kako su osjetljivi poljoprivredni sektori s obje strane izuzeti iz sporazuma, kako bi se zaštitila domaća proizvodnja.

Koliko Hrvatska trguje s Indijom?

Ukupna trgovinska razmjena Hrvatske i Indije iznosi između 200 i 240 milijuna dolara godišnje, no hrvatski izvoz čini tek oko 30 milijuna dolara.

“Najviše uvozimo određene kemijske proizvode, keramičke pločice i ortopedska pomagala, a najviše izvozimo električnu opremu za signalizaciju prometnica, električne transformatore, određene kemijske i farmaceutske proizvode, drvenu građu i celulozu,” objašnjava Knežević.

Iskustva s indijskim partnerima, prema Viduki, zahtjevna su, ali pozitivna. “Zanimljivo je s njima raditi, može se puno naučiti. Plaćaju redovito, naručuju u velikim količinama. Cijene su relativno niske, ali količine su za nas u Europskoj uniji gotovo nepojmljive,” kaže.

Službeno potpisivanje sporazuma očekuje se do kraja godine, nakon što ga odobre Europski parlament i Europsko vijeće. Tek nakon toga hrvatske i europske tvrtke moći će u potpunosti koristiti pogodnosti jednog od najvećih trgovinskih sporazuma na svijetu.