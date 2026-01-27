Indijski premijer objavio poruku na hrvatskom: 'Značajna prekretnica u našim odnosima'

Indija i Europska unija u utorak su zaključile sporazum o slobodnoj trgovini kojim se stvara najveća zona slobodne trgovine na svijetu.

Tim povodom indijski premijer Narendra Modi oglasio se na društvenoj mreži X i poslao istu poruku na svim jezicima Europske unije, među kojima je i hrvatski.

Značajna prekretnica

"Zaključenje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Europske unije danas označava značajnu prekretnicu u našim odnosima", naveo je Modi u poruci.

"Zahvaljujem svim europskim čelnicima tijekom godina na njihovu konstruktivnom duhu i predanosti koji su omogućili ostvarenje ovoga sporazuma. Ovaj će sporazum produbiti gospodarske veze, stvoriti nove prilike za naše građane te ojačati partnerstvo između Indije i Europe za prosperitetnu budućnost", dodaje se u objavi.

Danas se stvara povijest

Podsjetimo, dogovoreni nacrt sporazuma sada treba proći pravnu reviziju i treba se prevesti na sve službene jezike EU-a.

Nakon toga Komisija će Vijeću podnijeti svoj prijedlog za potpisivanje i sklapanje sporazuma. Nakon što Vijeće usvoji sporazum, EU i Indija mogu ga potpisati. Da bi sporazum stupio na snagu nakon potpisivanja trebat će suglasnost Europskog parlamenta i odluka Vijeća.

"EU i Indija danas stvaraju povijest, produbljujući partnerstvo između najvećih svjetskih demokracija. Stvorili smo zonu slobodne trgovine od dvije milijarde ljudi, a obje strane će ekonomski profitirati", izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

