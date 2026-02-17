Pierre Gasly poslao intrigantnu poruku uoči prve utrke: 'Upalite televizore, moglo bi biti kaotično'

Uoči otvaranja nove sezone Formule 1 u Melbourneu, Pierre Gasly poslao je poruku koja je odjeknula paddockom. Francuz ne skriva da bi start Velike nagrade Australije mogao ponuditi scenarij kakav dugo nismo vidjeli.

„Savjetujem vam da budete uz televizore u Australiji, jer bi to mogla biti utrka koju će svi pamtiti“, poručio je vozač Alpine F1 Team, svjestan da nova pravila donose nepoznanice koje bi mogle preokrenuti poredak već u prvom zavoju.

Sezona počinje uz izmjene na šasiji i pogonskoj jedinici koje izravno utječu na startnu proceduru. Uklanjanje MGU-H sustava dodatno je zakompliciralo postizanje optimalnog rada turbopunjača pri kretanju s mjesta. Vozači sada moraju dulje držati visoke okretaje prije gašenja crvenih svjetala, što povećava rizik od proklizavanja, sporog starta ili aktiviranja anti-stall sustava.

Drugim riječima, margina pogreške je tanja nego ikad.

S druge strane, nova aerodinamička rješenja i potencijalno smanjen potisak u prvom sektoru dodatno podižu razinu neizvjesnosti. Gužva 22 bolida u prvom zavoju, uz manju razinu prianjanja i osjetljivije motore, zvuči kao kombinacija koja lako može izmaći kontroli.

'Neće biti jednostavno'

Gasly pritom ne dramatizira bez razloga, ali ni ne skriva oprez. Ističe kako će momčadi s vremenom pronaći rješenja, no priznaje da Australija dolazi prerano da bi sve bilo pod savršenom kontrolom.

„Nakon samo dva tjedna testiranja jasno je da neće biti lako. Pouzdanost i dolazak do cilja bit će prioritet broj jedan“, naglašava Francuz.

U eri iznimno kompleksnih bolida, start više nije rutinska procedura, već tehnički izazov u kojem vozač i inženjeri moraju biti savršeno usklađeni. Poseban problem mogao bi zadesiti vozače iz stražnjeg dijela poretka, koji na startnoj rešetki često nemaju dovoljno vremena optimalno pripremiti pogonsku jedinicu prije samog starta.

U usporedbi s prijašnjim sezonama, kada je loš start značio gubitak jedne ili dvije pozicije, sada bi pogreška mogla rezultirati potpunim padom kroz poredak. Razlike bi mogle biti drastične, a start postati ključan trenutak utrke.

