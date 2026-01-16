Skandal u Beogradu: Namještena utakmica europskog prvenstva?

Prema pisanju malteškog portala Times of Malta, nekoliko malteških reprezentativaca u vaterpolu nalazi se pod istragom zbog sumnje da su se kladili na vlastite utakmice na Europskom prvenstvu.

Izvori bliski portalu navode kako su se igrači, koji se trenutačno nalaze u Beogradu gdje igraju za 13. do 16. mjesto, kladili na gol-razliku prve utakmice Malte protiv Crne Gore, odigrane prošle subote. Sumnja se da su u utakmici koju su izgubili 21-12 namjerno manipulirali rezultatom kako bi njihova oklada prošla te oni zaradili.

Isti izvori navode da bi i Mal­tina utakmica protiv Francuske, koju su Maltežani također izgubili (22-13), mogla doći pod povećalo ako se pojave dodatne informacije. Ako se optužbe potvrde, to bi predstavljalo ozbiljan udarac ugledu malteškog vaterpola, osobito u trenutku kada je taj sport posljednjih godina ostvario značajan napredak i stekao veću vidljivost na međunarodnoj sceni.

Nije im prvi put

Za Maltu je ovo natjecanje trebalo poslužiti kao mjerilo napretka na međunarodnoj razini. Upitana za komentar, Uprava za integritet u malteškom sportu (AIMS) poručila je kako u ovom trenutku ne može ni potvrditi ni demantirati postojanje bilo kakve istrage. Isto tako, malteška policija odbila je dati bilo kakve informacije.

Predsjednik Saveza vodenih sportova (ASA) Karl Izzo izjavio je da Savezu zasad nije podneseno nikakvo službeno izvješće, ali je izrazio nadu da optužbe nisu istinite.

“Ne daj Bože da su istinite, jer bi to bacilo sjenu na sav trud koji je Savez uložio kako bi se sport posljednjih godina razvijao”, rekao je.

U petak poslijepodne Savez vodenih sportova objavio je službeno priopćenje u kojem je predsjednik Izzo naveo da do danas ASA nije zaprimila niti jedno službeno izvješće, pritužbu ili formalnu obavijest vezanu uz ove navodne incidente.

“ASA čvrsto zagovara načela integriteta, transparentnosti i fair-playa, koja su temelj sporta na svim razinama. Iako svaku ovakvu optužbu shvaćamo ozbiljno, nužno je naglasiti da optužbe ostaju optužbe sve dok se kroz propisani postupak ne utvrde od strane nadležnih tijela. ASA ponovno potvrđuje svoju punu spremnost na otvorenu i potpunu suradnju sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima, ako se bilo kakva istraga službeno pokrene ili ako se zatraži pomoć. Savez će poduzeti sve potrebne mjere u okviru svojih ovlasti kako bi zaštitio integritet sporta i osigurao odgovornost, ako to bude potrebno”, rekao je Izzo.

Ovo bi bio treći slučaj visokog profila u posljednjih dvadeset godina u kojem je neka malteška reprezentacija povezana s istragom o namještanju utakmica ili klađenju. Godine 2011. malteška nogometna reprezentacija našla se u središtu skandala s namještanjem utakmica u koji je bio uključen hrvatski kladioničarski sindikat, a koji je namjestio ishod kvalifikacijske utakmice za Euro 2008. protiv Norveške u Oslu. Pet godina kasnije, 2016., šest malteških nogometaša do 21 godine dobilo je zabranu nastupa od UEFA-e nakon što su proglašeni krivima za utjecaj na rezultate dviju kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo protiv Crne Gore i Češke.

