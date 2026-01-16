Hrvatski kapetan uoči svog posljednjeg europskog prvenstva najavljuje velike stvari

Hladni siječanjski dani često znaju biti veoma dosadni. Naši se (nogometni) klubovi odmaraju, utakmice europskih natjecanja staju, a reprezentacije ne igraju. Ove godine to svakako nije slučaj.

Grupna faza europskog prvenstva u vaterpolu već je završena, a jučer je počelo i europsko prvenstvo u rukometu koje imate priliku gledati na RTL-u ili platformi VOYO, a uskoro kreće i treće siječanjsko europsko prvenstvo u 2026. godini – ono u futsalu.

Možemo iznenaditi

Hrvatska to prvenstvo otvara 21. siječnja u utakmici protiv jake Francuske, a osim njih u skupini smo s domaćinom Latvijom te Gruzijom s kojom su u grupnoj fazi igrali naši vaterpolisti, a igrat će i naši rukometaši. A tko bolje za najaviti prvenstvo od kapetana hrvatske futsal reprezentacije Franca Jelovčića. Legendarni branič igra za reprezentaciju već godinama, bio je dio reprezentacije koja je 2014. stigla do četvrtfinala, a sada, uoči svojeg posljednjeg EURO-a, najavljuje velike stvari. Za Net.hr Jelovčić je najavio utakmicu s Francuskom s kojom Hrvatska otvara Europsko prvenstvo, ali i odgovorio što očekuje od prvenstva u cjelini.

“Da, utakmicu otvaramo protiv jedne stvarno elitne Francuske koja nas je pobijedila u posljednja dva susreta, ali ne smijemo zaboraviti ni utakmicu iz Maroka kada smo ih 2023. pobijedili 4-5. Dobri jesu, ali vjerujem da ih možemo iznenaditi”, rekao je naš kapetan o reprezentaciji s kojom otvaramo prvenstvo. Što se tiče samog turnira, Jelovčić smatra da se imamo razloga nadati.

“Što se tiče samog prvenstva, želja je proći skupinu jer to na zadnjih par prvenstava nismo uspjeli. Mislim da imamo kvalitetu da to napravimo, ali naravno, to moramo dokazati i na terenu. Naša se grupa križa s onom u kojoj su Češka, Litva, Ukrajina i Armenija i mislim da protiv tih reprezentacija imamo šanse, pa naknadno možda i iznenaditi i uzeti medalju”, uvjereno će Jelovčić.

Hrvatski futsal raste

Osim o reprezentaciji, pričali smo i o futsalu općenito. Sport koji mnogi kolokvijalno nazivaju malim nogometom (iako postoje neke sitne razlike) iz godine u godinu raste, a raste i Hrvatska liga. Futsal je u posljednjih nekoliko godina postao najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj, a velike zasluge tomu idu rastu kvalitete, ulaganjima Hrvatskog nogometnog saveza, dolasku velikih zvijezda, ali i osnutku dva kluba – Futsal Dinama i MNK Torcide. Upravo za Torcidu igra i naš sugovornik, koji nam je prokomentirao kako on vidi situaciju.

“Posljednjih godina sve je postalo puno profesionalnije. Trenira se dvaput dnevno, svaki vikend se prenose utakmice na televiziji, a to je donijelo i pune dvorane. Velike zasluge idu i HNS-u koji ulaže značajna sredstva u sport te je cijela ta priča dobila ‘drugu dimenziju’”, rekao je Jelovčić.

Nedavno je intervju za Net.hr dao i izbornik futsal reprezentacije Marinko Mavrović. On je našem Dominiku Franculiću rekao kako u hrvatskoj ligi ima previše stranaca, a s tim se slaže i kapetan reprezentacije.

“Problem je što ponekad ti stranci koji dođu ne rade razliku, pa samim time i koče razvoj naših igrača, a druga je stvar kada dođe netko kao Lucao u Makarsku (Novo Vrijeme). Od takvih igrača svi moramo učiti – i mi seniori, a i oni mlađi”, zaključio je naš kapetan, koji je za kraj otkrio što Torcidi fali za titulu.

“Ako mislimo osvojiti naslov prvaka, moramo se ojačati jer nam je roster dosta uzak. Trenutno smo na realnom mjestu (osmom), ali uz dva dobra pojačanja šanse nam značajno rastu.”

