Odzvonilo ruskom kršenju prekida vatre: Ukrajina se izborila za 'odgovor u roku 24 sata'

Ukrajina se dogovorila sa zapadnim partnerima da će svako rusko ustrajno kršenje budućeg sporazuma o prekidu vatre izazvati koordinirani vojni odgovor Europe i SAD-a, izvijestio je u utorak Financial Times, pozivajući se na obaviještene izvore. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

O planu su u prosincu i siječnju nekoliko puta raspravljali ukrajinski, europski i američki dužnosnici, a on bi uključivao odgovor u više faza na svako rusko kršenje dogovorenog primirja, navodi se u izvješću.

Izaslanici iz Kijeva, Moskve i Washingtona sastat će se u Abu Dabiju u srijedu i četvrtak na razgovorima radi okončanja rata, navodi FT.

Odgovor u roku od 24 sata

Prema prijedlogu, svako rusko kršenje primirja izazvalo bi odgovor u roku od 24 sata, počevši s diplomatskim upozorenjem i, ako je potrebno, akcijom ukrajinske vojske kako bi se zaustavilo kršenje, navodi list.

Ako se neprijateljstva nastave nakon toga, prijedlog bi prešao na drugu fazu intervencije korištenjem snaga takozvane koalicije voljnih, koja uključuje mnoge članice EU-a te Ujedinjeno Kraljevstvo, Norvešku, Island i Tursku, navodi se u izvješću.

Izvješće dodaje da bi se u slučaju proširenog napada, koordinirani odgovor snaga koje podržava Zapad, uključujući američku vojsku, pokrenuo 72 sata nakon početnog kršenja.

