Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali, HAK upozorava: 'Moguća je poledica'

Foto: Ilustracija: Hrvoje Jelavic/pixsell

Ponegdje ima i magle, a mogući su odroni

3.2.2026.
7:51
Hina
Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Bakarac vozi se jednim trakom, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba (HAK), a napominju i kako je zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća poledica te vozače pozivaju na oprez.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Lopar-Valbiska te brodske linije Zadar-Preko i ﻿Mali Lošinj-Unije-Susak.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru':

Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali, HAK upozorava: 'Moguća je poledica'