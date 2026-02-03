Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali, HAK upozorava: 'Moguća je poledica'

Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Bakarac vozi se jednim trakom, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba (HAK), a napominju i kako je zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća poledica te vozače pozivaju na oprez.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Lopar-Valbiska te brodske linije Zadar-Preko i ﻿Mali Lošinj-Unije-Susak.

