FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE REKAO /

Verstappen napokon dočekao promjenu na bolidu: 'Ovo je puno bolje!'

Verstappen je već dugo zagovarao osvježenje

16.1.2026.
12:03
Sportski.net
Mark Thompson/getty Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Max Verstappen dao je zeleno svjetlo Red Bullovom upečatljivom novom bolidu, čiju je promjenu boja priželjkivao već duže vrijeme.

Nizozemac je, zajedno s novim momčadskim kolegom Isackom Hadjarom, sudjelovao na predstavljanju bolida RB22 tijekom Fordova otvaranja motorsport sezone u Detroitu, gdje je javnosti otkriven dizajn koji odmah privlači pažnju.

Iz Red Bulla poručuju kako je novi bolid inspiriran izvornim izgledom momčadi iz njezinih ranih F1 dana te da „vraća duh klasične prisutnosti Red Bull Racinga“.

Dizajn se ističe „heritage“ bijelom bazom, čišćim linijama i jačom zasićenošću boja koje stvaraju sjajni efekt, a sve je upotpunjeno novim jacquard uzorkom koji se proteže cijelim bolidom.

Red Bull se na ovu promjenu odlučio kako bi „obilježio hrabar iskorak“, razvoj vlastite F1 pogonske jedinice po prvi put, uz tehničku podršku i znanje Forda.

Verstappen je već dugo zagovarao osvježenje, a sada mu se želja napokon ispunila, što nije skrivao ni u svojoj reakciji.

„Prije svega, svi smo jako uzbuđeni, pa tako i ja“, rekao je Verstappen na predstavljanju, dodavši kako su se boje momčadske opreme „malo promijenile“.

Nakon što je nova RB22 livreja otkrivena, Verstappen je kratko i jasno dao svoj sud:

„Mislim da je puno bolja.“

„Ovo tražim već neko vrijeme, tako da mi je stvarno drago. Sviđa mi se sjaj, sviđa mi se plava, to mi je omiljena boja.“

„Sviđaju mi se i obrisi Red Bullova logotipa, ponovno su tu, sve izgleda svježije i modernije, baš po mom ukusu.“

POGLEDAJTE VIDEO: Verstappen napokon dočekao promjenu na bolidu: 'Ovo je puno bolje!'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE REKAO /
Verstappen napokon dočekao promjenu na bolidu: 'Ovo je puno bolje!'