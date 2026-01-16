Verstappen napokon dočekao promjenu na bolidu: 'Ovo je puno bolje!'

Max Verstappen dao je zeleno svjetlo Red Bullovom upečatljivom novom bolidu, čiju je promjenu boja priželjkivao već duže vrijeme.

Nizozemac je, zajedno s novim momčadskim kolegom Isackom Hadjarom, sudjelovao na predstavljanju bolida RB22 tijekom Fordova otvaranja motorsport sezone u Detroitu, gdje je javnosti otkriven dizajn koji odmah privlači pažnju.

Iz Red Bulla poručuju kako je novi bolid inspiriran izvornim izgledom momčadi iz njezinih ranih F1 dana te da „vraća duh klasične prisutnosti Red Bull Racinga“.

Dizajn se ističe „heritage“ bijelom bazom, čišćim linijama i jačom zasićenošću boja koje stvaraju sjajni efekt, a sve je upotpunjeno novim jacquard uzorkom koji se proteže cijelim bolidom.

Red Bull se na ovu promjenu odlučio kako bi „obilježio hrabar iskorak“, razvoj vlastite F1 pogonske jedinice po prvi put, uz tehničku podršku i znanje Forda.

Verstappen je već dugo zagovarao osvježenje, a sada mu se želja napokon ispunila, što nije skrivao ni u svojoj reakciji.

„Prije svega, svi smo jako uzbuđeni, pa tako i ja“, rekao je Verstappen na predstavljanju, dodavši kako su se boje momčadske opreme „malo promijenile“.

Nakon što je nova RB22 livreja otkrivena, Verstappen je kratko i jasno dao svoj sud:

„Mislim da je puno bolja.“

„Ovo tražim već neko vrijeme, tako da mi je stvarno drago. Sviđa mi se sjaj, sviđa mi se plava, to mi je omiljena boja.“

„Sviđaju mi se i obrisi Red Bullova logotipa, ponovno su tu, sve izgleda svježije i modernije, baš po mom ukusu.“

