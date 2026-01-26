Danska je pod velikim pritiskom: Može li Njemačka šokirati domaćine?

Europsko prvenstvo u rukometu ulazi u napetu završnicu gdje se love mjesta za polufinala, a derbi dana u ponedjeljak navečer igraju Danska - Njemačka.

Domaćin je pood velikim pritiskom jer bi ga kiks u Jyske Bank Boxen dvorani u Herningu ostavio bez izgleda za završnicu.

Europsko prvenstvo, drugi krug 0 Njemačka : 0 Danska

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson otkrio kako je prelomio utakmicu: 'Nakon toga smo sve kontrolirali'