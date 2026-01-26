FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV DERBI! /

Danska je pod velikim pritiskom: Može li Njemačka šokirati domaćine?

Danska je pod velikim pritiskom: Može li Njemačka šokirati domaćine?
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Utakmicu Njemačka - Danska pratite na RTL2 i platformi VOYO te uz tekstualni prijenos na portalu Net.hr

26.1.2026.
18:03
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europsko prvenstvo u rukometu ulazi u napetu završnicu gdje se love mjesta za polufinala, a derbi dana u ponedjeljak navečer igraju Danska - Njemačka. 

Domaćin je pood velikim pritiskom jer bi ga kiks u Jyske Bank Boxen dvorani u Herningu ostavio bez izgleda za završnicu. 

Europsko prvenstvo, drugi krug
26. 1. 2026.
20:30
0
Njemačka
 
:
0
Danska
 
Standings provided by Sofascore

UŽIVO

 

Poznati slovenski sportski novinar: 'Znate koji je problem vas Hrvata? Opterećeni ste jednim'

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson otkrio kako je prelomio utakmicu: 'Nakon toga smo sve kontrolirali'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026NjemačkaDanska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV DERBI! /
Danska je pod velikim pritiskom: Može li Njemačka šokirati domaćine?