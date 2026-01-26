Danska je pod velikim pritiskom: Može li Njemačka šokirati domaćine?

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Utakmicu Njemačka - Danska pratite na RTL2 i platformi VOYO te uz tekstualni prijenos na portalu Net.hr
Europsko prvenstvo u rukometu ulazi u napetu završnicu gdje se love mjesta za polufinala, a derbi dana u ponedjeljak navečer igraju Danska - Njemačka.
Domaćin je pood velikim pritiskom jer bi ga kiks u Jyske Bank Boxen dvorani u Herningu ostavio bez izgleda za završnicu.
POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson otkrio kako je prelomio utakmicu: 'Nakon toga smo sve kontrolirali'