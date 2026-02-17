Matea

Dok većina dan započinje scrollanjem po mobitelu, ona ga započinje kavom na balkonu i tišinom. Voli sporija jutra, miris svježe oprane kose i playlistu koju preslušava već godinama. Nije od onih koje će prve progovoriti u društvu, ali kad to učini, svi je slušaju. Na fotografijama djeluje ozbiljno, pomalo nedodirljivo. U stvarnosti je duhovita, sarkastična i ima onaj tip humora koji shvatiš tek sekundu kasnije. Obožava jesen, duge šetnje bez cilja i male rituale koji joj pune baterije. Vikende ne provodi u klubovima, već uz filmove, knjige i pokoju spontanu kavu s najbližima. Ne voli dramatiku, ali voli iskrenost. Kaže da joj je najvažnije da ostane svoja, bez obzira na trendove i tuđa očekivanja. Možda baš zato zrači nekom posebnom energijom, nenametljivom, ali primjetnom.