Poznati slovenski sportski novinar: 'Znate koji je problem vas Hrvata? Opterećeni ste jednim'

Uoči ključne utakmice hrvatskih rukometaša na Europskom rukometnom prvenstvu protiv Slovenije u utorak od 18.00 (RTL 2 i platforma VOYO), tenzije i očekivanja dosežu vrhunac. Obje reprezentacije u susret ulaze s velikim ulogom, a pobjeda otvara vrata utakmici u kojoj bi pobjeda mogla donijeti i polufinale turnira.

'Zorman je rukometni genijalac'

Kad kažemo "mogla", mislimo na to da je Island slavljem nad Švedskom 35-27 maksimalno zakomplicirao situiaciju u skupini II drugog kruga. Kako bismo dublje zaronili u taktiku, stanje u momčadima Slovenije, igru, mindset slovenskih rukometaša i javnosti, u prognoze susjedskog derbija koji je uvijek žestoki, razgovaramo sa Maticom Flajšmanom, sportskim novinarom slovenskog portala 24.ur.com i sportskim komentatorom POP TV, koji za Net.hr dijeli svoja viđenja o srazu koji s nestrpljenjem iščekuje cijela regija.

"Nitko od igrača ni od stručnog stožera nešto napuhavati kako će Slovenija odigrati dobar turnir, kako ćemo biti veliki nakon prvenstva, najviše zbog tolikog broja otkaza senatora, ali mene su, a i cjelokupnu slovensku javnost, jako su pozitivno iznenadili nakon godina traženja visokog lijevog i desnog vanjskog. Znate onaj normalan sistem koji stoji kod mnogo reprezentacija, da su se aklimatizirali na situaciju kakav jest. Mi smo svjetska velesila kad pričamo o proizvodni izvanserijskih playmakera", govori Matic Flajšman u uvodu.

Zormanov rukometni gen i njemačka inspiracija

Iako je Slovenija na turnir stigla znatno oslabljena, bez osam do devet standardnih reprezentativaca, izbornik Uroš Zorman uspio je stvoriti sustav koji ne samo da funkcionira, već i iznenađuje protivnike. Flajšman ističe kako je Zorman, kojeg opisuje kao "rukometnog genijalca", pronašao rješenje u modernom rukometu, inspiriranom trendovima iz najjačih europskih liga. Flašjmanu smo kazali kako nama to miriši na kopiranje igre Magdeburga. To je novi trend u rukometu, s niskim, brzim vanjskim igračima i nevjerojatnom kombinatorikom.

"Bennet Wiegert, trener Magdeburga, je rukometni trendseter i radi na novim rukometnim trendovima, proizvodi ih, implementira ih u rukomet. Kad sam ja igrao rukomet igrao sam protiv njega i već tad je bio nešto više od kao srednji, lijevi vanjski i kad je trebao, kad se Kretzschmar ozlijedio u Magdeburgu, prešao je na lijevo krilo. Wiegert zna o rukometu fantastično i to što on radi, to je čudo. Znamo da novac nije problem u Magdeburgu pa kupuješ i dovodiš ono što ti treba. S druge strane, Zorman je pravi rukometni genijalac. Kapa mu do poda. Drugačija je priča kad pričamo o njegovom egu, onda je situacija drugačija i ego daje drugačiju sliku Urošu Zormanu. No, što se tiče rukometa, a to je stvarno za pljesak. Stavio je Zorman brze igrače na vanjsku liniju. Jer, ako su igrači na vanjskim linijama spori, danas ne možeš ništa. Zorman je dotjerao sistem igre Slovenije do savršenstva i Mirko Skoko je isto jako birna karika. Pomogao je Zormanu u nekim situacijama, jer ova situacija kad je bio isključen protiv Švicarske, nije bilo niti malo laka. Tada se vidjelo da svi znaju što se radi, samo je egzekucija plana problem i Zorman, ja ga znam kao igrača i kao trenera, puno puta očekuje od igrača ono što je on radio. Jer, Uroš Zorman je stvarno bio genijalac. Teško su ga suigrači pratili u zamislima, toliko je bio ispred njih. I zato dolazi do nekih grešaka u igri. Tako da teško da je Zorman kopirao ili kopira Magdeburg, ali prati trendove. Više je Zorman u trendovima igre što je dobio od Talanta Dujšebajev, Juan de Dios Romána Seka dok je igrao za Ciudad Real i, na kraju krajeva od Noke Serdarušića dok je bio i u Celju i u reprezentaciji. Mislim da su više oni njegovi likovi od kojih traži neka rješenja i gradi stil igre svoje reprezentacije", tvrdi Matic Flajšman, bivši rukometaš.

Upravo je Zormanova sposobnost da implementira takav sustav s igračima koji su mu na raspolaganju ključ slovenskog uspjeha. Slovenija je, prema Flajšmanovim riječima, svjetska velesila u "proizvodnji izvanserijskih playmakera", a kao primjer navodi braću Makuc, koji, iako ne igraju u Barceloni kao neki njihovi prethodnici, u Celju razvijaju moderan i brz rukomet. Unatoč izostancima, Zorman je uspio stvoriti igru koja se temelji na brzini i igri jedan na jedan, što je Sloveniju učinilo konkurentnom i opasnom za svakoga.

Stvarno ste dobri, ali znate koji je najveći problem vas Hrvata? I vi igrate s pritiskom kojeg ste si stvorili sami osvajanjem srebra na SP-u u Zagrebu. Sad čitavu vašu naciju, igrače, ma sve, zanima samo medalja. Opterećeni ste medaljom. To nije dobro, to koči. Matic Flajšman za Net.hr.

"Fasciniran sam da taj Zormanov sistem funkcionira toliko dobro. To je moderni rukomet. Jer, ako gledamo, teško pronalaze visoke igrače, pošto igraju više košarku ili odbojku i onda na kraju za rukomet ne ostaje. Imamo jednog vanserijskog sigurno Aljuš Anžic, koji je opravdao ove moje riječi na omladinskom SP-u, na kadetskom, gdje je bio prvi ili drugi strijelac i stvarno je jedan od tih wunderkindova koji igraju na playmakeru. To nisu obični playmakeru koji igraju da razigraju lijevog i desnog, nego su u poziciji da završavaju napade kao Domen Makuc. I imamo još jednog mladog igrača koji je sličan Blažu Jancu. Ima 19 godina, kapetan je mlade slovenske reprezentacije, Mai Marguc, koji sliči na Gidsela stilom igre. No, strahujem da će dečkima ponestati snage u krucijalnom momentu. Jer, igraju non stop. Nemamo rotacije i zato mislim da će derbi Hrvatske i Slovenije biti jako neizvjestan i odlučivat će moment kojoj reprezentaciji će prije ponestati 'benzina'."

Nepravda EHF-a i borba s umorom kao ključni faktor

Jedan od najvećih izazova s kojim se suočavaju i Hrvatska i Slovenija jest, prema Flajšmanu, nepravedan i iscrpljujući raspored natjecanja. Odluka EHF-a da se u skupini II utakmice igraju dan za danom, dok druge skupine imaju dan odmora, izazvala je veliko nezadovoljstvo.

"Bio sam na par velikih natjecanja, ali nepravde se događaju non stop. Sportaši su u čitavoj ovoj priči proglašeni, označeni kao nebitni jer je netko tako odlučio. Nitko se nije pitao što i kako da je Slovenija u kvalifikacijama za SP u Parizu kad smo dobili Hrvatsku u utakmici za broncu, oni su tad izbacili Norvežane, a Norvežani su na kraju dobili wilde card, pa igrali finale protiv Francuza. Tu su pričice koje rukomet ne čine baš tako velikim sportom koliko bi on trebao biti i svaki put kad imaš ti zemlje poput Danske, Švedske, Nijemce, priče su uvijek teške za progutati. Umor na umor i jednom kad će se netko od jako bitnih igrača ozlijediti, imat će probleme u klubu i taj klub će mu zabraniti igrati veliko natjecanje za reprezentaciju, neće ih pustiti. I tu se priča završava. Nacionalni Savezi se trebaju udružiti i stave neku točku na tu situaciju. Ili bojkot ili da dođe do neke sugestije sa svih strana pa da s edogovore što i kako. Mislim da je EHF-u želja da se igra finale Švedska - Danska na ovom EP-u radi popularizacije i organizacije, ali ako se to na kraju dogodi, to će biti katastrofa za rukomet, za sport i za mene je to teška situacija. To je katastrofa, nimalo pošteno ni za Sloveniju ni za Hrvatsku, naposljetku za nikog igrati dan za danom, kao sad što će igrati ovaj tjedan. Fizički je izuzetno teško igrati na tako visokoj razini bez dana odmora, pogotovo za momčadi poput Slovenije koje nemaju široku rotaciju. S druge strane, imaš selidbu, navikavanje na novu dvoranu i onda kad si umoran do kraja, kad adrenalin ide do fulla, onda ti padne i sljedeći dan igraš svoju utakmicu. Nije to niti humano", naglašava Flajšman. On upozorava da bi upravo umor mogao biti presudan faktor u nadolazećim utakmicama. Taj napor ne utječe samo na rezultat na ovom turniru, već stvara i dugoročne probleme, jer se klubovi sve teže odlučuju pustiti svoje najbolje igrače na natjecanja s ovakvim rasporedom, gdje riskiraju teške ozljede."

Island zakomplicirao sve

Pobjeda Islanda nad favoriziranom Švedskom dodatno je zakomplicirala situaciju u skupini i pokazala da na ovom prvenstvu više nema lakih protivnika. Island, sastavljen od igrača koji igraju u snažnoj Bundesligi, odavno nije samo simpatično iznenađenje, već ozbiljna reprezentacija koja može pobijediti svakoga.

"Island je reprezentacija koja može dobiti ama baš svakog, pa i Šveđane na na njihovom terenu. Tko je razmišljao da će Paulo Pereira s Portugalom dobiti Dansku. To rukomet čini zanimljivim. Island ima pojedince koji mogu odigrati strašno dobro. Jedan odigra jednom savršeno dobro, drugi put drugi, pa golman uzme 20 obrana. To je sad faza turnira gdje svatko svakog može dobiti. Slovenija je uspješno parirala Švedskoj dok se igrači Slovenije nisu umorili. Rukometaši Islanda igraju u Njemačkoj, oni su fantastični. Island je uvijek neka priča koja iznenađuje. Ili pozitivno ili negativno. Ne igraju rukomet od jučer. Razlika s kojom su Islanđani dobili Švedsku od +8 je iznenađujuća. To je jedino što iznenađuje. Sve drugo ne. Jedan detalj, jedna sitnica odlučuju utakmice. Švedska ima pritisak rezultata, kao Danci, jer igraju kući i svi od njih očekuju finale. I jedan dan to dođe na svoje. Jer te pritisak slomi, zato što želiš svakog dana biti stopostotan, svaku utakmicu želiš dobiti. Na kraju, ne pamti se koga si sa koliko dobio i kako, nego jesi li ga dobio i kako ćeš odigrati najbitniju utakmicu, jesi li u najbitnijoj utakmici na turniru najbolji? To je najbitnije. Sjetimo se samo vas, evo, kad ste uzeli srebro, vidjelo se sve kako je to bilo dobro, a neke utakmice su za vaš bile teške i donijele upitnike što se tiče igre. Nekog si dobio s dva razlike, nekom si dao gol u zadnjoj sekundi. Možda je Švedska baš došla na megdan Islandu na dan kad je Island odigrao svoju najbolju i najljepšu utakmicu na Europskom prvenstvu.

Jesu li Slovenija i Hrvatska odigrali najbolju utakmicu na turniru?

Postavlja se pitanje jesu li i Hrvatska i Slovenija već odigrale svoje najbolje utakmice na turniru.

"Hrvatska je možda već odigrala svoju najbolju utakmicu, a možda nije. Nisam pratio sve utakmice Hrvatske, pa ne znam, ali znam da ste protiv Islanda odigrali vrhunski. No, pobjednik će biti onaj tko najbolju partiju pruži kad je najpotrebnije, opet ponavljam. U cijeloj priči je ta konstatacija bitna. Od druge do sedme pozicije će biti oni koji će zadovoljiti ovu moju konstataciju, oni koji će odigrati najbolje utakmice u najbitnijim trenucima, susretima, dvobojima", smatra Flajšman.

On dodaje da Slovenija svoju najbolju utakmicu tek treba odigrati i da momčad, unatoč porazima, nije izgubila samopouzdanje, što je iznimno važno u ovoj fazi natjecanja.

"Srest će se dvije jako slične reprezentacije, ali ima tu jedna bitna stvar", navodi Matic Flajšman i dodaje:

"Stvarno ste dobri, ali znate koji je najveći problem vas Hrvata? I vi igrate s pritiskom kojeg ste si stvorili sami osvajanjem srebra na SP-u u Zagrebu. Sad čitavu vašu naciju, igrače, ma sve, zanima samo medalja. Opterećeni ste medaljom. To nije dobro, to koči. Imate golmane koji su u ovom momentu u TOP 2 - TOP 3 golmanska para na svijetu - Kuzmanović i Matej Mandić. Tu je i treći golman Dino Slavić. Golmani su jako bitni. Jer, bez obrana golmana na ovakvim natjecanjima nemaš što tražiti. Kapa do poda vašim golmanima. ne kažem da su naši golmani loši, nego nisu na toj razini. Vanjska linija vam je strašna - Srna, Martinović koji ostavlja srce na terenu i kad je ozlijeđen. Kapetan Martinović će igrati imao obje noge ili ne. Krila su vam sjajna, pivoti, imate sve sastojke da odigrate fantastičan turnir do kraja. Vidjet ćemo na kraju hoće li to biti dovoljno za medalju ili ne."

Hrvatska čelična obrana protiv slovenskog napada

Kada je riječ o samoj utakmici, Flajšman blagu prednost daje Hrvatskoj, prvenstveno zbog obrane i šire rotacije.

"Hrvatska ima blagu prednost, najviše mislim na obranu koja je uistinu čelična. E sad, hoćete li se adaprirati na tu brzu slovensku igru s velikim brojem golova, hoćete li se adaptirati na primanje puno golova, to tek treba vidjeti, to je neka druga priča. Sloveniji je bitnije da zabije gol više od suparnika, a ne da primi manje. Slovenija na ovom EP-u trpa i ima ubojit napad, ali baš ubojit. I ta filozofija za sad igra za Sloveniju i prolazi nam za sad. Slovenija ima samopouzdanje da može dobiti svakog, bez obzira što je izgubila od Švedske, a to je najbitnije, puno bitnije od taktike ili nećeg sličnog. Mislim da će Slovenija protiv Hrvatske igrati zabiti gol više", analizira slovenski novinar. S druge strane, Slovenija će se osloniti na svoj napadački sustav i igru po principu "zabiti gol više". Očekuje se susret dva slična stila igre, iako je Hrvatska fizički dominantnija.

"Vjerujem da će odlučivati detalji i trenutna inspiracija. Slovenija pobjedom može napraviti ogroman korak, ali poraz od Hrvatske ne bi bio smak svijeta s obzirom na sve što su već postigli s desetkovanom momčadi koja ima problem s rotacijom. Vjerujem da će Slovenija dobiti, nadam se, jer je neopterećena, već sad smo osvarili puno. Tu smo u prednosti u odnosu na vas", kaže Flajšman. Njegova je prognoza neizvjesna utakmica u kojoj će hrvatska obrana biti na najvećem ispitu protiv brze i nepredvidive slovenske vanjske linije.

Na kraju, bez obzira na ishod, susret Hrvatske i Slovenije bit će prava rukometna poslastica. To je dvoboj ne samo susjeda i velikih rivala, već i dviju momčadi koje su, svaka na svoj način, pokazale izniman karakter i kvalitetu na ovom Europskom prvenstvu. Pobjednika će odlučiti tko se bolje snađe u borbi s umorom, taktičkim zamislima i pritiskom koji nosi utakmica ovakvog značaja.

