Slavni Hrvat: 'Slovenci nas žele srušiti samo iz jednog razloga. Moramo biti iskreni...'

Nakon sigurne pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv Švicarske u drugom kolu drugog kruga Europskog prvenstva u švedskom Malmöu, strasti se ne smiruju, a situacija se zahuhtava. Dok su dojmovi još svježi, bivši reprezentativac Hrvatske i stup obrane, Željko Musa, u razgovoru za Net.hr nudi dubinsku analizu ključnih trenutaka utakmice i gleda prema onome što cijela nacija s nestrpljenjem iščekuje – susjedskom derbiju protiv Slovenije u utorak od 18.00 uz prijenos na RTL-u i platformi VOYO. Prema Musinim riječima, Hrvatska je pokazala zrelost i taktičku superiornost protiv Švicaraca, no protiv Slovenaca nas čeka potpuno drugačija, "žestoka i gruba" utakmica.

Vrijeme je za rukomet gledajte u utorak od 17.00, a utakmicu Slovenija - Hrvatska od 18.00 na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos, kao i uvijek, možete pratiti na portalu Net.hr.

Granitna obrana slomila Švicarce

Iako su Švicarci u utakmicu ušli rasterećeno, ispunivši svoj primarni cilj prolaskom u drugu fazu natjecanja, protiv Hrvatske nisu imali rješenja. Musa ističe kako je ključ pobjede ležao u besprijekornoj igri u obrani, posebice u formaciji 6-0 koju je postavio izbornik Sigurdsson.

Moramo biti realni i reći kako je. Hrvatska je u regiji broj jedan u rukometu, što pokazuju medalje i uspjesi. To nitko ne može osporiti. Naravno da će Slovenija biti 'napaljena'. Oni posljednjih godina rade rezultate, izbacuju nove igrače i sigurno je da žele srušiti nekoga tko je broj jedan u regiji, a to smo trenutno mi. To je susjedski derbi. Očekujem s njihove strane agresivnu utakmicu, ali očekujem i da ćemo mi isto vratiti. Ne mislim na tučnjavu, već na maksimalnu motivaciju s obje strane. I Hrvatska i Slovenija igraju za polufinale turnira. Bit će to napeta i žestoka utakmica do zadnje minute.

"Mislim da je naša obrana danas pobijedila utakmicu. Od desete minute preuzeli smo kontrolu, a naš centralni blok bio je odličan", započeo je Musa stručni komentar za portal Net.hr.

Foto: Jonathan Nackstrand/afp/profimedia

Posebno je pohvalio unutarnji blok koji su činili igrači poput Leona Šušnje i Verona Načinovića, uz podršku Zvonimira Srne u nekoliko navrata i Marka Mamića.

"Imamo jako visok taj unutarnji blok i uspjeli smo zaustaviti njihove opasne šutere kao što su Lenny Rubin, Felix Aellen i Luka Maros. Bili smo jaki u duelima i nismo im dopustili da razviju svoju brzu igru", govori Željko Musa i dodaje kako su igrači na pozicijama "dva" i "pet" radili ključne prekide na sredini, ometajući prijenos lopte, s čime se švicarski igrači, prema njegovom mišljenju, nisu znali nositi.

"Halfovi su odradili super posao, cjelokupna obrana nam je bila sjajna. Manda i Marta, kao i Zvone, radili su faulove i destabilizirali svaki pokušaj Švicarcima. Iskreno, igrači Švicarske nisu takav kvalitet da znaju prepoznati kako loptu prenijeti dalje u takvim situacijama", izjavio je Željko Musa.

Švicarci nisu imali pritisak prije utakmice s Hrvatskom...

"Oni su lagani. Ispunili su cilj prolaska u drugu fazu Europskog rukometnog prvenstva, a opet više se ne mogu plasirati u polufinale. Nemaju što izgubiti i svaki dvoboj na turniru im je sad lakši nego, primjerice, Hrvatskoj koja se bori za polufinale EP-a. Švicarska je dobra ekipa, imaju dobre individualce, ali Hrvatska je pokazala kako se treba pristupiti utakmici kad je netko favorit. Švicarci nisu mogli ništa niti sa 7 na 6, niti s promjenom obrane u 5-1. Nisu mogli nikako parirati Hrvatskoj".

Slijedi susjedski derbi visokih tenzija

Pobjeda protiv Švicarske već je arhivirana, a sve misli usmjerene su na Sloveniju. Musa upozorava da se radi o protivniku koji je jedno od najvećih iznenađenja prvenstva i koji puca od samopouzdanja nakon pobjede nad Švicarcima, u utakmici u kojoj su se "Švicarci prepali pobjede i poklonili pobjedu Slovencima".

"Slovenska mladost se pokazuje kao udarna snaga, dečki briljiraju. Ta pobjeda im je pokazala da mogu i digla ih je. Do te utakmice mislim da nisu igrali dobro. U drugu fazu su prenijeli dva boda iz nečega što možda nisu trebali. Slovenci posljednjih godina jesu dobri. Imaju nekakvu tradiciju. Sigurno da je Uroš već dugo s njima i da zna kako prenijeti igračima i svoju taktiku i filozofiju, kao i želju za pobjedom", objašnjava Musa, naglašavajući kako slovenska reprezentacija, vođena Urošem Zormanom, ima jasan plan.

"Očekuje nas nimalo bezazlen protivnik i bit će nam teško. Susjedski derbiji su uvijek žestoki s puno isključenja i tenzija, ali mislim da smo spremni napraviti taj posljednji korak ka toj zadnjoj utakmici u skupini II main rounda protiv Mađarske i odluci o plasmanu u polufinale".

Žele skinuti skalp najboljima u regiji

Ono što utakmici daje posebnu draž jest golemo rivalstvo. Musa ističe kako Slovenci imaju poseban motiv upravo protiv Hrvatske, koju vide kao regionalnog lidera u rukometu.

"Moramo biti realni i reći kako je. Hrvatska je u regiji broj jedan u rukometu, što pokazuju medalje i uspjesi. To nitko ne može osporiti", tvrdi Musa i nastavlja:

"Naravno da će Slovenija biti 'napaljena'. Oni posljednjih godina rade rezultate, izbacuju nove igrače i sigurno je da žele srušiti nekoga tko je broj jedan u regiji, a to smo trenutno mi."

Zbog toga očekuje izuzetno agresivnu utakmicu s puno tenzija i isključenja.

"To je susjedski derbi. Očekujem s njihove strane agresivnu utakmicu, ali očekujem i da ćemo mi isto vratiti. Ne mislim na tučnjavu, već na maksimalnu motivaciju s obje strane. I Hrvatska i Slovenija igraju za polufinale turnira. Bit će to napeta i žestoka utakmica do zadnje minute", prognozira Musa.

Hrvatska, prema njegovim riječima, raste iz utakmice u utakmicu i spremna je za izazov. Iako neće biti lagano kao protiv Švicarske, pobjeda protiv Slovenije bila bi ključan korak prema završnici Europskog prvenstva i potvrda statusa rukometne velesile.

POGLEDAJTE VIDEO: Genijalni Željko Musa briljira u 'Maksanovom korneru': Ima vatreno krštenje što se tiče podcasta