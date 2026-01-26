FREEMAIL
Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia

Obje momčadi sada imaju po tri boda i to će vjerojatno biti nedovoljno za prve dvije pozicije

26.1.2026.
17:40
Hina
Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia
U dvoboju 3. kola I skupine druge faze EURA u Herningu su nogometaši Norveške i Portugala odigrali 35-35 (18-17). 

Portugalci i Norvežani su podjelom bodova izbacili sebe iz utrke za polufinalom. Obje momčadi sada imaju po tri boda i to će vjerojatno biti nedovoljno za prve dvije pozicije. Norvežani su vodili veliki dio utakmice, ali samo jednom s tri razlike. 

Minutu i 20 sekundi prije kraja Simen Lyse izjednačava na 35-35, a potom su Martim Costa za Portugalce, a Lyse za Norvežane, promašili zadnje šuteve. 

Kod Portugalaca je sjajan bio pivot Luis Frade s 11 golova iz 13 pokušaja, dok je kod Norvežana August Pedersen imao 10, a Patrick Anderson 9 golova. 

Kasnije u ovoj grupi igraju Njemačka - Španjolska i Danska - Njemačka. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson otkrio kako je prelomio utakmicu: 'Nakon toga smo sve kontrolirali'

Portugalci i Norvežani izbacili sebe iz utrke za polufinalom Europskog prvenstva