GLEDAJTE NA VOYO

Prvi cocktail party donio je i prve podjele, a prava igra počinje odmah!

Prvi cocktail party donio je i prve podjele, a prava igra počinje odmah!
Foto: Rtl

Nova epizoda od ponoći je dostupna na platformi Voyo

26.1.2026.
17:37
Hot.hr
Rtl
Nakon šokantnog početka i neočekivanog obrata, atmosfera na luksuznom imanju postaje sve napetija. Kandidatkinje se tek privikavaju na novu stvarnost, a već ih čeka niz iznenađenja koja će promijeniti tijek igre.

Prvi cocktail party donio je i prve podjele, a prava igra počinje odmah!
Foto: Rtl

Dvije strane, dva muškarca i jedna velika nepoznanica - pravila su jasna, ali emocije sve zamršenije. Prvi cocktail party donosi uzbuđenje, ljubomoru i borbu za pažnju, a neke će shvatiti da se moraju izboriti za svoje mjesto puno brže nego što su planirale.

Prvi cocktail party donio je i prve podjele, a prava igra počinje odmah!
Foto: Rtl

„Vidim da će biti baš napeto“, poručila je jedna kandidatkinja, dok je druga priznala: „Imam leptiriće u trbuhu.“

Prvi cocktail party donio je i prve podjele, a prava igra počinje odmah!
Foto: Rtl

Tko će se istaknuti, tko razočarati, a tko već na samom početku pokazati da je spreman ići do kraja - doznajte u novoj epizodi showa "Gospodin Savršeni" punoj obrata, strasti i neočekivanih odluka, od ponoći na platformi Voyo.

 

VoyoRtlGospodin Savršeni 2026
Prvi cocktail party donio je i prve podjele, a prava igra počinje odmah!