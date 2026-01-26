Od monetarne politike do Europske komisije: Evo tko su Hrvati na moćnim funkcijama u Europskoj uniji

Ministar financija Marko Primorac svoju funkciju prepušta Tomislav Ćorić, viceguverneru HNB-a, a on sam odlazi u Europsku investicijsku banku (EIB) na mjesto potpredsjednika.

Veliko iznenađenje dolazi tek nekoliko dana nakon što je javnost doznala da u europsku fotelju odlazi i guverner HNB-a, Boris Vujčić i to na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ESB).

Nisu, međutim, ovo jedini Hrvati na visokim funkcijama u institucijama Europske unije i povezanim europskim tijelima. Od monetarne politike eurozone, preko izvršne vlasti Europske komisije, do sigurnosnih, pravosudnih i nadzornih institucija, hrvatski dužnosnici sudjeluju u donošenju odluka koje imaju izravan utjecaj na smjer razvoja EU-a.

Najnovije promjene tijekom 2025. i 2026. dodatno su ojačale hrvatsku poziciju unutar europskog sustava odlučivanja.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić preuzeo je jednu od najviših funkcija u europskom monetarnom sustavu. U izbornom procesu sudjelovalo je šest kandidata, a Vujčićev izbor ima posebnu težinu jer je prvi put da je tu dužnost preuzeo predstavnik manje države članice EU-a, kao i prvi kandidat iz srednje i istočne Europe.

Potpredsjednica Europske komisije

Najviše pozicionirana Hrvatica u europskom sustavu vlasti trenutačno je Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije, koja je u drugom mandatu europska povjerenica. U aktualnom mandatu zadužena je za Mediteran, dok je u prethodnom vodila resor demokracije i demografije.

Hrvati u Europskom parlamentu

U Europskom parlamentu među istaknutijim hrvatskim zastupnicima su Tonino Picula, koji se bavi vanjskom politikom i proširenjem EU-a, Željana Zovko, jedna od vodećih članica Europske pučke stranke, te Biljana Borzan, poznata po radu na zaštiti potrošača i javnom zdravstvu. Hrvatsku u aktualnom sazivu Parlamenta predstavlja i Nikolina Brnjac.

U nadzornim tijelima Europske unije djeluje Ivana Maletić, članica Europskog suda revizora, institucije koja kontrolira zakonitost i učinkovitost trošenja europskog proračuna. U savjetodavnom sustavu EU-a ističe se Marija Hanževački, potpredsjednica Europskog ekonomsko-socijalnog odbora, koji okuplja predstavnike poslodavaca, radnika i civilnog društva.

U sigurnosno-obavještajnom sustavu Europske unije važnu funkciju obnaša Daniel Markić, direktor Obavještajno-analitičkog centra EU-a (EU INTCEN), ključnog tijela za stratešku analizu sigurnosnih prijetnji na razini Unije.

Hrvatska ima i svog predstavnika u europskom pravosudnom sustavu. Štefica Stažnik trenutačno obnaša dužnost sutkinje pri Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, dok je Tamara Laptoš hrvatska delegirana europska tužiteljica.

Sve veći broj Hrvata na visokim europskim funkcijama pokazuje da je Hrvatska postala vidljiv i aktivan sudionik u ključnim političkim, financijskim, sigurnosnim i pravosudnim procesima Unije.

