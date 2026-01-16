Odlučuje se hoće li biti drugog Thompsonovog koncerta: 'U Austriji bi ovo bilo nezamislivo...'

U riječkoj dvorani Mladosti Thompson će održati dva koncerta. Ispred nje je i spomenik Viktoru Bubnju, heroju Drugog svjetskog rata.

Riječki gradski vijećnici od gradonačelnice traže da se u gradskim prostorima zabrane ustaški simboli i pokliči, kao što je Za Dom spremni.

"Čuli smo da je to sociološki fenomen, čuli smo priče o glazbenim ukusima, ali nas se ne tiče niti sociološki fenomen niti glazbeni ukusi, već nas se tiču jasne protuustavne poruke koje su i u opusu tih pjesama i koje su, naravno, u pokliču Za dom spremni", kaže Nebojša Zelič (Možemo!).

Poruka gradonačelnice Rinčić

Gradonačelnica odgovara da je sve to besplatna reklama Thompsonu i političko parazitiranje vijećnika, ali da će odluka biti donesena na izvanrednoj sjednici krajem siječnja.

Sjednica bi bila uoči koncerata 6. i 7. veljače, a bude li izglasana odluka o zabrani pokliča, svi se pitaju hoće li uopće biti koncerta. Nakon što je prvi rasprodan u kratkom roku, Thompson je odmah zatražio i dobio prostor dvorane Mladosti i za drugi koncert, koji je isto rasprodan.

"Ja mislim da bi donošenje ovakvog zaključka bila jedna poruka koja bi možda dobro podsjetila na nekakve ustavne vrednote antifašizma i slično, ali ono što je problematično je sama provedba, koja, kao što sam rekla nema pravno utemeljenje. Simboličnu poruku ima", kaže gradonačelnica Iva Rinčić.

Vrijeme je za zauzeti stav

Poruka joj stiže i od onih koji su joj dali podršku za formiranje većine u Gradskom vijeću. Vijećnici Nezavisne liste Marka Filipovića kažu vrijeme prilagodbe je prošlo, mora biti odlučnija.

"Vrijeme je da se određeni stavovi počinju zauzimat. Pogotovo u jednoj Rijeci koja je promijenila preko devet država u sto godina i mi jako dobro znamo što te podjele mogu učiniti našem društvu, vrlo blizu ovdje je bila granica", kaže Stefan Mataja Mafrici.

Za komentar smo pitali i HDZ. Oni poručuju da je Thompson i 2008. ovdje imao koncert, baš u dvorani Mladosti, tada je gradonačelnik bio Vojko Obersnel i kaže da tada nisu sazivane nikakve izvanredne sjednice. "Tada Thompson nije imao toliku podršku, nije imao podršku za političko djelovanje jer on je u Zagrebu pozivao na smjenjivanje legitimno izabranog gradonačelnika. Danas to nije koncert nego politička poruka, pa ako on šalje političke poruke onda ćemo i mi", kaže Ivana Prica Matijaš (HDZ).

Riječki svjetonazor

Podršku za formiranje većine Rinčić je dobila i od Mosta, a nezavisni s njihove liste sada napominje.

"Ja imam riječki svjetonazor. Ja bih volio da se i ljevica ogradi od komunističkih zločina '45., kojih je bilo, bilo je i dobrih stvari, a isto tako da desnica prizna da je Hrvatska bila na strani pobjednika, a ne na strani gubitnika. Ja sam živio u Austriji 16 godina, tamo je nedopustivo i nezamislivo da netko ono što je poraženo '45. na mala vrata vraća", kaže Marinko Koljanin (nez.).

Dvorana Mladosti ima nešto manje od četiri tisuće mjesta. Neki će ipak ostati ispred.