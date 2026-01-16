Znate li čija je ovo majka? Jedna stvar iz njezine povijesti objašnjava prepoznatljiv 'potpis' njezina sina

Mary Anne MacLeod Trump, majka američkog predsjednika, proživjela je pravu američku priču. Od kućne pomoćnice koja je emigrirala u SAD postala je supruga jednog od najpoželjnijih muškaraca u New Yorku, baš kao u nekom filmu s happy endom.

Foto: X/dr. Lemma/screenshot

Mary Anne bila je jedna od desetaka tisuća Škota koji su otputovali u SAD i Kanadu početkom prošlog stoljeća bježeći od ekonomskih teškoća kod kuće, piše BBC. Rođena je 1912. u Tongu, u blizini Stornowaya, glavnog grada na otoku Lewisu. Imala je 18 godina kada je 1930. godine stigla u New York i tražila posao kućne pomoćnice. Šest godina kasnije udala se za uspješnog investitora u nekretnine Fredericka Trumpa, sina njemačkih migranata. Donald je četvrti od petero djece koje su imali.

A rare interview with Donald Trump’s mother, Mary Anne MacLeod Trump pic.twitter.com/CWueI9rmhM — Dr. Lemma (@DoctorLemma) December 12, 2025

U jednom trenutku Mary je ostala bez posla dadilje kod bogate obitelji jer je zemlja potonula u depresiju nakon sloma Wall Streeta pa se na kratko vratila u Škotsku 1934. godine. Ali, tada je već bila upoznala Freda Trumpa pa se ubrzo zauvijek vratila u SAD.

Trump je jednom posjetio majčin dom

Par je živio u bogatom dijelu Queensa, a Mary Anne bila je aktivna u dobrotvornom radu. Donald Trump još uvijek ima tri rođaka u Lewisovoj ulici, uključujući dva koji žive u domu predaka, koji je obnovljen od vremena Mary Anne MacLeod. Ni jedan ne želi davati izjave za medije. Mary Anne bila je dobro poznata i vrlo cijenjena u zajednici. Redovno je odlazila u crkvu. Postala je američka državljanka 1942. i umrla je 2000. u dobi od 88 godina.

Foto: Profimedia

Genealog Bill Lawson istraživao je porijeklo Trumpove majke i istraživanje ga je dovelo do Johna Roya MacLeoda, što je na galskom Iain Ruaidh, nazvan po svojoj crvenoj kosi.

Mary Anne bila je najmlađa od desetero djece. Donald je posjetio kuću u kojoj je njegova majka odrasla 2008. godine. Tada je rekao je jednom prije bio u Lewisu kao "trogodišnjak ili četverogodišnjak", ali se malo toga sjeća. Procjenjuje se da je proveo 97 sekundi u domu predaka.

This photo of Donald Trump's mum looks like a character in a film about Trump's life where Trump plays all the roles pic.twitter.com/eUXbfFT0X5 — Amanda (@Pandamoanimum) July 26, 2016

"Bio sam jako zauzet - stvaram poslove diljem svijeta - i jako, jako je teško pronaći vremena za povratak. Ali ovo se činilo prikladnim vremenom, jer imam avion... Jako sam sretan što jesam i vratit ću se ponovno", rekao je tada. S njim je tada bila najstarija sestra Maryanne Trump Barry, američka savezna sutkinja, koja je redovito posjećivala svoje rođake na Lewisu prije do svoje smrti 2023. godine.

"Donald je sletio avionom, a zatim ponovno nestao. Jedno fotografiranje, to je bilo to. Ne mogu reći da je ostavio veliki dojam", rekao je Lawson.

