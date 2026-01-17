Već imamo kandidata za akciju prvenstva: Ovo su najbolji potezi drugog dana EP-a

LUDNICA /

Danas svoji put na rukometnom europskom prvenstvu koje se igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj započinje i Hrvatska, a mi vam donosimo pet situacija koja su obilježile jučerašnji, drugi dan, prvenstva.

Prva situacija dolazi iz utakmice Islanda i Italije. Iako Talijani nisu imali velike šanse protiv jakog Islanda u 21. minuti zabili su predivan pogodak. Marco Mengon je sjajno "prebacio" za Davidea Bulzaminija koji je izveo sjajan potez. Talijan se sjajno okrenuo i s crte lobao islandskog vratara.

Druga situacija nam također stiže s te utakmica, ovoga puta iz 44. minute kada su Talijani odigrali jednu od akcija turnira. Simone Mengon je poslao jednu loptu "u kut", koju je Leo Prantner zepelinom koji krši zakone fizike poslao iza vratara Islanda.

A iz utakmice koja je srušila povijesni rekord, one između Slovenije i Crne Gore imamo dvije "bombe". Najprije je u 5 minuti Radojica Čepić "šiknuo" loptu u desno rašlje brzinom 118 kilometara na sat, da bi pred sam kraj utakmice Borut Mačkovšek s deveterca "preko zida" 21 sekundu prije kraja susreta potvrdio pobjedu Slovenije.

Zadnji potez koji je ušao u naših "Top 5" bila je jedna obrana. Ona dolazi iz utakmice Danske i Sjeverne Makedonije gdje se Emil Jakobsen nakon jedne sjajne asistencije našao "jedan na jedan" s vratarom Makedonaca Martinom Tomovskijem koji je sjajno obranio.