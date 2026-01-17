Treći dan Eura: Evo gdje i kada gledati spektakularne utakmice! Igra se i bitan dvoboj za nas

Europsko prvenstvo u rukometu u prva je dva dana donijelo puno drame, sjajnih poteza i odličnih susreta, a tek sada kreće udarni dan kada igra Hrvatska.

Hrvatska u udarnoj utakmici dana protiv Gruzije igra od 18 sati, a možete ju gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45 sati gdje će uz voditelja Marka Vargeka ponovno biti Mirza Džomba i Igor Vori.

Na RTL 2 možete pratiti utakmicu Švedske i Nizozemske od 20.25, a VOYO vam donosi i susrete Austrija - Španjolska od 18.00, Ukrajina - Francuska 18.00 i Srbija - Njemačka od 20.30.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

