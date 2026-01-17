FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KREĆE HRVATSKA /

Treći dan Eura: Evo gdje i kada gledati spektakularne utakmice! Igra se i bitan dvoboj za nas

Treći dan Eura: Evo gdje i kada gledati spektakularne utakmice! Igra se i bitan dvoboj za nas
×
Foto: Michael Erichsen/bildbyrĹn/shutt/shutterstock Editorial/profimedia

Treći dan Europskog prvenstva u rukometu donosi šest novih utakmica

17.1.2026.
7:52
Sportski.net
Michael Erichsen/bildbyrĹn/shutt/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europsko prvenstvo u rukometu u prva je dva dana donijelo puno drame, sjajnih poteza i odličnih susreta, a tek sada kreće udarni dan kada igra Hrvatska

Hrvatska u udarnoj utakmici dana protiv Gruzije igra od 18 sati, a možete ju gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45 sati gdje će uz voditelja Marka Vargeka ponovno biti Mirza Džomba i Igor Vori

Na RTL 2 možete pratiti utakmicu Švedske i Nizozemske od 20.25, a VOYO vam donosi i susrete Austrija - Španjolska od 18.00, Ukrajina - Francuska 18.00 i Srbija - Njemačka od 20.30. 

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna akcija Makedonaca dignula publiku na noge: Cepelinu su Danci mogli samo zapljeskati

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KREĆE HRVATSKA /
Treći dan Eura: Evo gdje i kada gledati spektakularne utakmice! Igra se i bitan dvoboj za nas