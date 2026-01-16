Golijade, drame i rekordi: Evo kako je prošao ludi petak na rukometnom Euru

Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu donijelo šest novih utakmica. Na otvaranju smo jučer vidjeli puno drame, sjajnih poteza i odličnih susreta, a sve se praktički ponovilo i u petak.

U utakmici skupine D kojoj je domaćin Oslo, Slovenija je svladala Crnu Goru 41-40 (19-18). U golovima bogatom susretu Slovence su do pobjede predvodila dva Domena, Makuc i Novak, svaki sa po devet pogodaka, dok je osam puta strijelac bio Blaž Janc. Najbolji strijelac utakmice i crnogorske reprezentacije bio je Branko Vujović s 11 pogodaka, a devet ih je postigao Miloš Vujović.

U skupini B u danskom Herningu reprezentacija Portugala je s 40-34 (23-15) bila bolja od Rumunjske. Francisco Costa je s devet golova bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi, a Martim Costa je imao sedam pogodaka. Rumunje je predvodio Daniel Stanciuc s osam golova, a šest ih je postigao Andrei Buzle.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Island je opravdao ulogu favorita u dvoboju skupine F u švedskom Kristianstadu, u kojem je s 36-26 (21-12) svladao Italiju. Janus Smarason je s osam pogodaka bio najefikasniji islandski igrač, a pratio ga je Gisli Kristjansson sa sedam golova. U talijanskoj reprezentaciji se istaknuo Leo Prantner sa šest pogodaka.

Rukometaši Danske s uvjerljivih su 36-24 pobijedili reprezentaciju Sjeverne Makedonije u Herningu, u svom prvom nastupu na Europskom prvenstvu kojem je njihova zemlja domaćin zajedno sa Švedskom i Norveškom. Simon Pytlick je s devet pogodaka bio prvi strijelac momčadi svjetskih prvaka, a osam puta je mrežu zatresao Mathias Gidsel. Martin Serafimov je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac makedonske reprezentacije.

U Oslu je Švicarska preokrenula zaostatak od šest pogodaka u drugom poluvremenu i izvukla bod u dvoboju s reprezentacijom Farskih otoka odigravši 28-28. Elias Skipagotu je predvodio strijelce Farskih otoka s devet golova, a sedam ih je postigao Oli Mittun. Za Švicarsku je sedam puta strijelac bio Noam Leopold, a šest golova je postigao Manuel Zehnder.

Uvjerljivu pobjedu je ostvarila i Mađarska svladavši u Kristianstadu Poljsku s 29-21. Richard Bodo je postigao pet pogodaka, a po četiri puta su strijelci za Mađare bili Gergo Fazekas, Miklos Rosta i Bence Imre. Za Poljsku su po tri pogotka postigli Michal Olejniczak, Maciej Gebala i Tomasz Gebala.

Pregled rezultata i rasporeda prve faze natjecanja

Skupina A (Herning)

1. kolo (15. siječnja):

Španjolska - Srbija 29-27 (19-15)

Njemačka - Austrija 30-27 (12-8)

2. kolo (17. siječnja):

Austrija - Španjolska (18.00)

Srbija - Njemačka (20.30)

3. kolo (19. siječnja):

Austrija - Srbija (18.00)

Njemačka - Španjolska (20.30)

Skupina B (Herning)

1. kolo (16. siječnja):

Portugal - Rumunjska 40-34 (23-15)

Danska - Sjeverna Makedonija 36-24 (17-12)

2. kolo (18. siječnja):

Sjeverna Makedonija - Portugal (18.00)

Rumunjska - Danska (20.30)

3. kolo (20. siječnja):

Sjeverna Makedonija - Rumunjska (18.00)

Danska - Portugal (20.30)

Skupina C (Oslo)

1. kolo (15. siječnja):

Francuska - Češka 42-28 (20-14)

Norveška - Ukrajina 39-22 (19-11)

2. kolo (17. siječnja):

Ukrajina - Francuska (18.00)

Češka - Norveška (20.30)

3. kolo (19. siječnja):

Češka - Ukrajina (18.00)

Francuska - Norveška (20.30)

Skupina D (Oslo)

1. kolo (16. siječnja):

Slovenija - Crna Gora 41-40 (19-18)

Farski otoci - Švicarska 28-28 (15-13)

2. kolo (18. siječnja):

Crna Gora - Farski otoci (18.00)

Švicarska - Slovenija (20.30)

3. kolo (20. siječnja):

Crna Gora - Švicarska (18.00)

Slovenija - Farski otoci (20.30)

Skupina E (Malmo)

1. kolo (17. siječnja):

HRVATSKA - Gruzija (18.00)

Švedska - Nizozemska (20.30)

2. kolo (19. siječnja):

Nizozemska - HRVATSKA (18.00)

Gruzija - Švedska (20.30)

3. kolo (21. siječnja):

Nizozemska - Gruzija (18.00)

Švedska - HRVATSKA (20.30)

Skupina F (Kristianstad)

1. kolo (16. siječnja):

Island - Italija 39-26 (21-12)

Mađarska - Poljska 29-21 (14-10)

2. kolo (18. siječnja):

Poljska - Island (18.00)

Italija - Mađarska (20.30)

3. kolo (20. siječnja):

Poljska - Italija (18.00)

Mađarska - Island (20.30)

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna akcija Makedonaca dignula publiku na noge: Cepelinu su Danci mogli samo zapljeskati