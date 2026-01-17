FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Opa /

Sigurdsson prelomio i iznenadio sastavom. Četiri zvijezde poslao na tribinu

Sigurdsson prelomio i iznenadio sastavom. Četiri zvijezde poslao na tribinu
×
Foto: Marco Steinbrenner/defodi Images/profimedia

Utakmica počinje u 18 sati, a možete je gledati uživo na RTL-u ili putem platforme VOYO

17.1.2026.
11:32
Roko Silov
Marco Steinbrenner/defodi Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson odlučio je kojih će 16 igrača otvoriti Europsko prvenstvo. Iako na raspolaganju ima 20 igrača, samo 16 smiju biti u kadru, a među njima ima i jedno iznenađenje.

RTL doznaje kako je za utakmicu s Gruzijom izbornik Sigurdsson je na tribinu odlučio poslati Dinu Slavića, Diana Nerisa Ćeškog, Ivana Pavlovića i Zlatka Raužana. Ispred Slavića, koji je oduševio u posljednje dvije utakmice, prednost su dobili Dominik Kuzmanović i Matej Mandić; ispred Raužana prednost imaju Veron Načinović, Josip Šimić i Leon Šušnja, dok se ispred Ćeškog i Pavlovića našao Mateo Maraš.

Tako na prvenstvo krećemo sa sljedećim igračima: Kuzmanović, Mandić (M.), Mandić (D.), Jelinić, Srna, Lučin, Mamić, Cindrić, Martinović, Maraš, Klarica, Šoštarić, Glavaš, Načinović, Šimić i Šušnja.

'VRIJEME JE ZA RUKOMET' POČINJE U 16.45, A UTAKMICA HRVATSKA - GRUZIJA U 18.00. SVE MOŽETE GLEDATI NA GLAVNOM KANALU RTL-A I PLATFORMI VOYO. TEKSTUALNI PRIJENOS UTAKMICE PRATITE NA PORTALU NET.HR.

POGLEDAJTE VIDEO: Leon Šušnja uoči Gruzije: 'Trebamo biti fokusirani na sebe i što bolje odraditi tu utakmicu'

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Dagur SigurdssonDino Slavić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Opa /
Sigurdsson prelomio i iznenadio sastavom. Četiri zvijezde poslao na tribinu