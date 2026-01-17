Sigurdsson prelomio i iznenadio sastavom. Četiri zvijezde poslao na tribinu

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson odlučio je kojih će 16 igrača otvoriti Europsko prvenstvo. Iako na raspolaganju ima 20 igrača, samo 16 smiju biti u kadru, a među njima ima i jedno iznenađenje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RTL doznaje kako je za utakmicu s Gruzijom izbornik Sigurdsson je na tribinu odlučio poslati Dinu Slavića, Diana Nerisa Ćeškog, Ivana Pavlovića i Zlatka Raužana. Ispred Slavića, koji je oduševio u posljednje dvije utakmice, prednost su dobili Dominik Kuzmanović i Matej Mandić; ispred Raužana prednost imaju Veron Načinović, Josip Šimić i Leon Šušnja, dok se ispred Ćeškog i Pavlovića našao Mateo Maraš.

Tako na prvenstvo krećemo sa sljedećim igračima: Kuzmanović, Mandić (M.), Mandić (D.), Jelinić, Srna, Lučin, Mamić, Cindrić, Martinović, Maraš, Klarica, Šoštarić, Glavaš, Načinović, Šimić i Šušnja.

'VRIJEME JE ZA RUKOMET' POČINJE U 16.45, A UTAKMICA HRVATSKA - GRUZIJA U 18.00. SVE MOŽETE GLEDATI NA GLAVNOM KANALU RTL-A I PLATFORMI VOYO. TEKSTUALNI PRIJENOS UTAKMICE PRATITE NA PORTALU NET.HR.

POGLEDAJTE VIDEO: Leon Šušnja uoči Gruzije: 'Trebamo biti fokusirani na sebe i što bolje odraditi tu utakmicu'