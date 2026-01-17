Jedan od junaka srebra s Eura 2020: 'Kuham, perem, čistim i čekam nastup Hrvatske'

Željko Musa prvi put gostuje u podcastu i upravo u Net.hr-ovu "Maksanovom korneru" doživljava svoje podcast "vatreno krštenje“. Jedan od junaka posljednje medalje hrvatske rukometne reprezentacije s europskih prvenstava, srebra iz Švedske 2020. godine, otvoreno i bez zadrške govori o svemu – od najave nastupa Hrvatske na Europskom prvenstvu i prve utakmice protiv Gruzije, preko trenerskog posla i bogate karijere, pa sve do privatnog života. U razgovoru koji donosi i dozu iznenađenja, Musa otkriva i detalje o sebi koje dosad nije dijelio s javnošću. Vežite se, polijećemo...

Foto: Jonathan Nackstrand/afp/profimedia

Gdje je Željko Musa, kako su on i njegova obitelj?

"Trenutno sam u Luzernu sa obitelji. Tu živimo. Djeca idu u školu, supruga radi, a ja sam postao domaćica. Kuham, perem, čistim, brinem se da oni sve imaju. Sve ono što je moja supruga radila godinama. Tu sam završio svoju igračku karijeru i prošle sezone počeo trenersku. Na kraju te sezone razgovarao sam s upravom kluba gdje smo vidjeli da nam se putevi sportski razilaze, gdje sam vidio da nam se putevi razilaze i tu sam odlučio otići iz kluba. U potrazi sam za nekim novim projektom, nekim novim klubom. Naravno, zahvalan sam Kriensu na šansi, na iskustvu i na svemu što sam naučio u prošloj sezoni", govori duhoviti Željko Musa u uvodu podcasta Net.hr Maksanov korner.

Foto: Jonathan Nackstrand/afp/profimedia

Željko Musa, jedan od junaka posljednje hrvatske medalje sa Eura, one srebrne iz Švedske 2020., jedva čeka da Hrvatska počne nastup na Euru u Malmou. Musa je 2020. u polufinalu protiv Norveške, u drugom produžetku, zabio pobjednički gol za finale turnira. Dobio je loptu u polukontri, primio ju, okrenuo se i majstorski pospremio iza norveškog golmana.

"Puno mi znači taj gol. Nikad ga neću zaboraviti. Obožavam rukomet, uživam u njemu. Što se tiče Hrvatske, najjača snaga ove generacije je da su oni prošle godine na SP-u uzeli medalju i time pokazali da mogu i znaju. Sigurdsson je protiv Njemačke u te dvije pripremne utakmice dosta sakrio. Nije koristio tu 5-1 obranu koja je snaga Hrvatske. Morat ćemo smanjiti broj tehničkih pogrešaka i ubrzati povratak u obranu. Nećemo imati problema s obranom, to je oduvijek bio zaštitni znak naše reprezentacije. Morat ćemo zabijati lagane golove. Dobri su dečki, mogu puno. Bitno u prvoj utakmici je imati upravo što manje tehničkih grešaka. Siguran sam da će dečki shvatiti Gruziju ozbiljno i raditi od prve do zadnje sekunde. Korak po korak. Gruzija može biti opasna ako im mi dozvolimo da budu opasni. No, mislim da su naši spremni, ozbiljni i da će protiv Gruzije odigrati jednu jako dobru utakmicu. To im može biti samo put prema gore", objašnjava Željko Musa.

